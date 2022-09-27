【LIVE直播】金馬59入圍名單公布！張孝全、柯震東搶席次｜2022.09.27 @中時新聞網

第59屆金馬獎入圍名單於今（27日）17:30準時公布，由去年以《該死的阿修羅》榮獲金馬女配的王渝萱和入圍金馬56最佳新演員的曾敬驊負責揭曉。今年競爭一樣激烈，張孝全《罪後真相》、林家棟《智齒》、張繼聰《窄路微塵》、游安順《一家子兒咕咕叫》和黃秋生《白日青春》角逐金馬影帝；張艾嘉《燈火闌珊》、劉雅瑟《智齒》、蔡亘晏《咒》、袁澧林《窄路微塵》和洪慧芳《花路阿朱媽》入圍金馬影后。

至於曾獲得金馬47影帝的阮經天、柯震東、温昇豪，以及張鈞甯、徐若瑄、毛舜筠等人都沒有如願入圍最佳男／女主角，被視為本屆遺珠；不過柯震東以《黑的教育 Bad Education》入圍金馬獎最佳新導演。

值得注意的是，首度跨足大螢幕的歌手周興哲，以電影《我吃了那男孩一整年的早餐》入圍最佳新人演員、最佳原創電影歌曲等獎項。

剛在香港電影金像獎入圍14項的港片《智齒》，在本屆金馬一樣入圍14項，成為最大贏家，《咒》和《一家子兒咕咕叫》入圍13項緊追在後；張鈞甯首度監製的電影《查無此心》，則入圍最佳音效、最佳動作設計、最佳造型設計、最佳美術設計和最佳新導演共5項。

完整入圍名單：

【最佳劇情片】

《智齒》

《白日青春》

《哈勇家》

《咒》

《一家子兒咕咕叫》

【最佳導演】

柯孟融《咒》

詹京霖《一家子兒咕咕叫》

陳潔瑤《哈勇家》

張作驥《夏日天空的那匹紅馬》

鄭保瑞《智齒》

【最佳新導演】

柯震東《黑的教育》

劉國瑞《白日青春》

何書銘《花路阿朱媽》

曾英庭《查無此心》

孔慶輝《海鷗來過的房間》

【最佳男主角】

林家棟《智齒》

游安順《一家子兒咕咕叫》

黃秋生《白日青春》

張孝全《罪後真相》

張繼聰《窄路微塵》

【最佳女主角】

蔡亘晏《咒》

洪慧芳《花路阿朱媽》

張艾嘉《燈火闌珊》

袁澧林《窄路微塵》

劉雅瑟《智齒》

【最佳男配角】

高英軒《咒》

李淳《智齒》

朱軒洋《黑的教育》

鄭東煥《花路阿朱媽》

胡智強《一家子兒咕咕叫》

【最佳女配角】

林詹珍妹《哈勇家》

余香凝《緣路山旮旯》

方郁婷《罪後真相》

楊麗音《一家子兒咕咕叫》

李夢苡樺《一家子兒咕咕叫》

【最佳新演員】

黃歆庭《咒》

張祖鈞《哈勇家》

周興哲《我吃了那男孩一整年的早餐》

林諾《白日青春》

胡智強《一家子兒咕咕叫》

【最佳原著劇本】

張喆崴、柯孟融《咒》

陳潔瑤、謝惠菁《哈勇家》

劉國瑞《白日青春》

何書銘、王欣茹《花路阿朱媽》

詹京霖《一家子兒咕咕叫》

【最佳改編劇本】

杜政哲《我吃了那男孩一整年的早餐》

歐健兒、岑君茜《智齒》

【最佳劇情短片】

《看海》林柏瑜

《講話沒有在聽》李念修

《大日子》江宗傑

《話語》李銘

《有羽毛的東西》徐天琳

【最佳攝影】

陳克勤《咒》

鄭兆強《智齒》

梁銘佳《白日青春》

蘇偉鍵《海鷗來過的房間》

姚宏易《我心我行》

【最佳視覺效果】

黃閔彬、謝孟成、盧冠松、李哲誠《咒》

林嘉樂、何文洛、刁璟瑋《智齒》

嚴振欽《黑的教育》

楊敏杰《燈火闌珊》

【最佳美術設計】

麥國強、王慧茵《智齒》

陳若宇《咒》

張軼峰《一家子兒咕咕叫》

葉子瑋《查無此心》

林典右、曾豪銘、林芷蔚《素還真》

【最佳造型設計】

董彥秀、儲榢逸《咒》

施筱柔、張甫丞《查無此心》

陳怡如《一家子兒咕咕叫》

樊仕清、陳有豐《素還真》

余家安、葉家茵《智齒》

【最佳動作設計】

黃偉亮《智齒》

許芳宜《我心我行》

洪昰顥《查無此心》

廖嘉升、林奎協、莊人銘《素還真》

馮推守《芽籠》

【最佳剪輯】

黃懿齡《神人之家》

柯孟融《咒》

DAVID RICHARDSON《智齒》

解孟儒、李蕙《黑的教育》

詹京霖、林雍益、陳珮盈《一家子兒咕咕叫》

【最佳音效】

高偉晏、李銘杰、Richard HOCKS《咒》

Nopawat LIKITWONG《智齒》

高偉晏、蔡篤易、鄭元凱《查無此心》

劉志強《海鷗來過的房間》

杜篤之、江宜真、陳煜杰《一家子兒咕咕叫》

【最佳原創電影音樂】

李銘杰《咒》

黃衍仁《窄路微塵》

川井憲次《智齒》

李哲藝、林強《我心我行》

許志遠《一家子兒咕咕叫》

【最佳原創電影歌曲】

為了妳《九槍》

烤火的房《哈勇家》

想知道你在想什麼《我吃了那男孩一整年的早餐》

在路上《窄路微塵》

永遠的所在《流麻溝十五號》

【最佳紀錄片】

《塵默呼吸》李維 / Wild Grass Films

《神人之家》盧盈良 / 飛望影像有限公司

《大俠胡金銓》林靖傑 / 華映娛樂股份有限公司、七霞電影有限公司

《憂鬱之島》陳梓桓 CHAN Tze-woon/ 憂鬱之島製作有限公司

《九槍》蔡崇隆

【最佳紀錄短片】

《當我望向你的時候》黃樹立

《打光》致穎

《一邊星星 一邊海浪》廖克發

《庭中有奇樹》曾威量

《黑牆》麥海珊

【最佳動畫長片】

從缺

【最佳動畫短片】

《春分》陳蓮華、安旭

《大橋遺犬》湯厲昊

《島影》余聿

《熱帶複眼》張徐展

《魍神之夜》蔡旭晟

【年度台灣傑出電影工作者】

陳銘澤

【終身成就獎】

賴成英、張照堂