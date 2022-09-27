現代人工時長、壓力大，且三餐多吃外食，因此不少人有便祕困擾，內科醫師傅裕翔指出，遇到這種狀況就要多補充粗纖維，像是玉米、紅豆、蘋果、洋蔥、葡萄、鳳梨等，不但能幫助排便順暢，還可以改善肥胖、高血脂、糖尿病等慢性疾病。

傅裕翔在臉書粉專發文表示，上班族、銀髮族、輕熟齡都容易有便祕問題，建議若是出現大便大不出來、蹲馬桶蹲到腳麻還是無法排便的狀況，就要補充粗纖維，並且採取「高纖飲食」，在食物中加入高纖食材，讓腸胃可以順暢運作。

除此之外，攝取足夠的粗纖維還可以幫助改善肥胖、高血脂、糖尿病等慢性疾病，可以說是好處多多，傅裕翔也列出了日常生活中常見的粗纖維食物。

●五穀雜糧類：玉米、小米、蕎麥、燕麥、番薯、花生、粟子。

●豆類： 黃豆、青豆、綠豆、紅豆、黑豆、豌豆、蠶豆。

●青菜類：黃豆芽、芹菜、韭菜、蒜苗、青椒、茭白筍、蘆筍、洋蔥、茄子、紫菜、海帶。

●水果類：蘋果、梨子、葡萄、柿子、草莓、鳳梨。

●菇類：木耳、蘑菇、香菇、金針菇。

過去營養師黃宇伶也指出，想改善便祕問題可以多補充膳食纖維，幫助糞便成形、維持腸道良好環境和正常蠕動。而膳食纖維又可分成水溶性、非水溶性，前者能降低低密度脂蛋白、增加飽足感、增加腸道好菌、軟化糞便、避免糞便過硬，食物包含燕麥、秋葵、木耳、菇類等；後者則可以促進腸胃蠕動、吸水膨脹以增加糞便體積、減少糞便在腸道時間，能預防痔瘡、便秘以及大腸癌，食物包含糙米、地瓜、南瓜、全穀類等。