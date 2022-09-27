「反骨男孩」成員艾瑞絲（本名：盧昕妤）先前從電競實況主走紅，之後投身Youtuber界成為反骨的一員，有雙超大電眼和甜美臉蛋的她，在網上擁有不少粉絲；近期她透露即將準備推出年曆，在網上先發兩張照片給粉絲搶先看，順便幫她選一張照片當年曆封面，兩張辣度破表的照片立刻掀起討論。

艾瑞絲以甜美臉蛋和性感身材在網上爆紅，Instagram擁有76.1萬粉絲，昨（26）日她號召粉絲們幫忙選年曆封面：「左還右？一張有質感，一張色的！」艾瑞絲的第一張照片在房間內拍攝，她坐在床邊戴著貓咪耳朵造型髮飾，身穿性感黑色皮裙，高開衩設計露出修長美腿，高根鞋和手上的皮鞭更顯女王氣場，另一張場景在電梯內，艾瑞絲微微靠在電梯按鈕上，從鏡頭外卻有一隻手掀起她的短裙，讓渾圓蜜桃臀見客，更露出裡面的內褲樣式，引起諸多遐想；艾瑞絲事後分享在限時動態上，笑說：「這個概念是電梯小姐在電梯裡遇到鹹豬手」。

艾瑞絲在限時動態宣傳。（圖／艾瑞絲Instagram）

許多粉絲看完圖片，紛紛表示更喜歡第一張，大讚：「質感的第一張」、「都好暈」、「好辣喔」、「感覺遇到痴漢，好想幫妳叫警察」、「太色了」、「小孩才做選擇我全都要」、「腿控選1」。