台東縣鹿野鄉知名餐廳因地震受損，議員陳宏宗前往關心。（民眾提供）

917、918強震，台東縣鹿野鄉1家知名餐廳內結構扭曲變形、牆柱下陷，屋主全家4口至今還不敢進屋睡，只能在公路旁的停車場搭帳篷，令人不捨，縣議員陳宏宗今天在總質詢時為受災戶請命，希望縣長饒慶鈴協助度過難關，台東縣政府表示，震災重建牽涉到相關法規，將爭取中央專案補助。

17、18日連續兩天強震，台東縣鹿野鄉位於台9線旁的知名餐廳，受到兩次強震後，牆柱下陷、屋內結構扭曲變形，陳宏宗說，地震發生已經9天，屋主全家4口不敢進屋內，現在還睡在路邊停車場的帳篷，餐廳已停業2年，家中又有成員罹患癌症，很令人不捨，希望縣長饒慶鈴協助他們度過難關。

饒慶鈴表示，地震後鹿野鄉有兩戶房屋受損嚴重，縣府及鄉公所都已現勘過， 過幾天中央會下來了解，縣府也協助爭取最高額補助，已要求建設處行文給中央，放款給0918的受災房屋補助。

屋主的女兒陳秀盈說，地震後她和父親、哥哥們一家4口在屋外搭帳篷，鄉公所曾詢問是否要安置，但是餐廳除了營業用之外，同時也是住家，門窗扭曲變形無法關，裡面還有很多貴重的東西，因此只能搭帳篷守在屋外，白天熱、晚上涼，家人都感冒了。

陳秀盈表示，27年前父親帶著家人到台東鹿野鄉買地開了這家餐廳，拚了20幾年好不容易還清貸款卻碰上疫情，休息兩年後才剛重新開幕，卻又碰到地震，無語問蒼天。

台東縣政府祕書長盧協昌指出，災民房屋受損只有慰問金或救助金，沒有所謂的重建補助款，將盡量想辦看是否能和花蓮一樣爭取房屋重建專案補助或救助，這部分都牽涉到中央的法規，明天內政部人員會到台東，縣政府將會協助爭取。