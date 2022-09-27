不讓海上明珠黯淡，大鵬灣重啟招商。(鵬管處提供)

大鵬灣國家風景區管理處27日於台北寒舍艾美酒店辦理促參招商說明會，會中觀光局主秘林佩君表示，大鵬灣擁有極佳潟湖景觀遊憩資源，非常適合從事各類水域遊憩活動，目前鵬管處也已完成環灣自行車道、跨海大橋、6處環教濕地、濱灣碼頭等熱門遊憩據點，相信會是非常有潛力，且值得投資的觀光遊憩場域。

大鵬灣被東港人寄予厚望，渴望為地方帶來龐大觀光商機，且2019年台灣燈會在東港，吸引破千萬人次湧進大鵬灣國際休閒特區賞燈，在地業者欣喜大鵬灣有了新地標、打卡點，不料燈會結束後不久，鵬管處與BOT業者分手，特區因仲裁案陷入長達3年的荒蕪期。

此次重啟召商，林佩君認為，鵬管處積極引入大型活動賽事，如鐵人三項、環台自行車賽、路跑等，透過運動觀光及船舶遊艇活動，已吸引許多遊客到訪，配合國道3號、鵬琉線交通船及未來小港捷運延伸至大鵬灣等便利周邊交通，相信大鵬灣會是非常有潛力的觀光遊憩場域。

此次說明會招商範圍是大鵬灣風景特定區中的「遊一區」與「遊艇港區」，區內已完成包括大鵬灣賽車場、東方度假酒店、GO-KART、遊艇港區服務大樓，以及最近很夯的網紅拍照景點「海上教堂」，也有民航局合法輕航機空域，陸、海、空整體遊憩型態已經完備，在硬體設施方面也有完善搭配，打造成「4D體驗大地」已具規模。

鵬管處長許主龍表示，此次招商標的「遊一區及遊艇港區」面積約115.16公頃，加上後續「遊二區」52.58公頃及「遊三區」42.37公頃，整體招商面積達210公頃，希望藉由分區招商，分散投資風險，並發揮民間投資創意，在後疫情時代及國門即將解封，能共創投資契機。