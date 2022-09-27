感情若想走得長久，兩個人互相信任、支持相當重要，不過塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文提醒，雙子座、天秤座、水瓶座的男人即便結了婚，也容易因為好奇心作祟、覺得寂寞難耐或不被理解，而被別有用心的人吸引過去，要想避免這種情況發生，可以與他們多多交流，陪伴在他們身邊。

▍東沾西碰的雙子男

雙子男遇到不錯的女性確實很容易暈船，不過他們其實很少有「刻意犯罪」的念頭，只是好奇心作祟，導致他們什麼都想接觸一下，喜歡東沾西碰，此外他們多數都沒有防範意識，因此遇到心懷不軌的女子，他們不僅很容易被吸引過去，還會讓對方輕易偷走他們的心。

要想避免這種狀況，只要多多參與雙子男的生活就行了，不要讓他們獨自一人接觸新事物，而是陪著他們一起到處冒險。

▍寂寞難耐的天秤男

多數男人明知外遇被抓包的痛苦遠高於偷情時的快樂，卻還是會選擇出軌，原因在於「害怕寂寞」，尤其是天秤男，更是怕到想隨時找人陪，加上他們是個喜歡展現、希望得到別人誇讚的星座，所以遇到別有用心的女子瘋狂灌他們迷湯，他們就會覺得怎麼會有人那麼懂自己的好，進而把伴侶拿來與對方做比較，內心逐漸失衡。

要想避免這種狀況，只要偶爾捧捧天秤男，讓他們知道你以他為榮，就能守住他們的心。

▍想被理解的水瓶男

除了肢體接觸，心靈交流也是讓關係變得更加深厚的因素，這對水瓶男來說尤其重要，因為心靈的交流與理解，幾乎是他們評斷愛人的唯一標準。與伴侶發生爭執時，水瓶男不會客觀反思誰對誰錯，而是鑽牛角尖地覺得兩人居然這麼不合，若這時恰巧出現一個能夠理解自己的美女，他們對另一半的愛就會悄悄出現裂痕。此外水瓶男不甘於平淡，總是希望自己的人生是特別的，因此容易對老夫老妻的感情產生倦怠。

理解的前提是對話，所以要想避免這種狀況，與水瓶男相處就絕對不能沉默，要時常對話、心靈交流，讓他們覺得你是此生最懂他的人。