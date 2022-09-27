昨衛福部帶來好消息，公告《醫事人員及COVID-19染疫死亡者家屬心理健康支持方案》，全國27萬名醫事人員及染疫死亡者家屬都有上限6次的免費心理諮商服務額度可使用。（圖取自衛福部官網）

新冠肺炎疫情對許多人的心理健康產生影響，民進黨立委洪申翰今年4月提出質詢，要求衛福部延長實施原訂至今年7月為止的諮商方案，昨衛福部帶來好消息，公告《醫事人員及COVID-19染疫死亡者家屬心理健康支持方案》，全國27萬名醫事人員及染疫死亡者家屬都有上限6次的免費心理諮商服務額度可使用，期限至明年1月31日止。洪申翰呼籲民眾，別忽視負面情緒造成的影響，有時身心壓力比生理上的痛更讓人難受，鼓勵大家多利用諮商服務。

洪申翰表示，去年8月衛福部就提供全國醫事人員免費的心理諮商，但方案只到今年7月，為1年計畫。他從衛福部調閱資料，發現這項政策的滿意度很高，因此在今年4月提出質詢，要求衛福部延長實施，也獲得時任衛福部長陳時中同意。

原本洪申翰只是希望原有方案延續，後經討論，衛福部心理健康司加碼提供染疫死亡者家屬使用，死亡者家屬包含配偶、直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、祖父母，或其他同住者，都可以享有6次「心理諮商費用」補助，每次最高以2000元為限，且每次心理諮商時間需至少40分鐘以上。

「很多人常常忽視了負面情緒造成的影響，但有時候身心壓力，比起生理的疼痛更讓人難受！」洪申翰指出，不只有新冠肺炎需要防疫，心理疾病也同樣需要防疫，發展初級預防早已成為國際趨勢。根據世界衛生組織（WHO）統計，心理疾病造成的經濟損失十分重大，2013年估計數據顯示，自2011年至2030年間，因心理疾病造成全球經濟損失超過1630萬美元。推動心理健康工作之重要性，不言而喻。

洪申翰提醒，目前衛福部公告301間合作的心理諮商機構，有205間可以提供通訊心理諮商服務，特別是馬祖4鄉5島目前沒有合作的心理諮商機構，以及執業登記的臨床心理師、諮商心理師，民眾可利用衛福部心理健康司公告的名單，使用通訊心理諮商。疫情延燒將近3年，很多醫事人員和染疫的民眾都相當辛苦，他希望這樣的服務方案可以幫助到有需要的人，也請大家適時尋求專業的協助。