空中巴士(Airbus)特殊改裝飛機A300-600ST，因為有著極寬大的機體，被冠以「大白鯨」(Big Beluga)之名，最近空巴集團測試了特別的裝運系統，可將超大型的軍用貨物運進大白鯨的前頜貨艙門裡。第一個實際試驗是裝入CH53 大型軍用直升機，看起來就像大白鯨吃了CH-53直升機。

航空識別(AirRecognition)報導，空中巴士防務與航太(Airbus Defence and Space)的執行官邁克•舍爾霍恩 (Michael Schoellhorn) 說：「目前國際市場上，對超大型航空貨運的需求正在上升，鑑於當前的地緣政治發展，許多客戶正在尋找新的、快速和高效的解決方案。這正是我們的大白鯨機隊可以開拓的。」

A300-600ST大白鯨因為獨特的寛大機艙而聞名。(圖/Airbus)

A300-600ST「大白鯨」的長度與A300相同，不過貨艙經過徹底的改裝，變得異常的粗大，最大寛度達到7.1公尺，相當2層樓半的高度，而且寛闊的區域達到21.34公尺，可以裝載多數的大尺寸貨物。

不過大白鯨的貨艙門在駕駛艙之上，因此貨物必須抬升到離地6公尺的位置，這就是空中巴士集團所設計的貨物裝載系統，該系統是在去年開始設計製造的，可以在不到 1小時半內的時間，將著名的CH-53大型運輸直升機拆卸主旋翼後裝運進去，無需額外的起重機。

其實，先前國際上的大型貨運業務，是以安東諾夫(Antonov)的An-225運輸機「夢想號」(Mriya)最為著名，但是這架全球僅1架的運輸機毀於今年2月24日發生的俄烏戰爭，當時An-225剛剛完成運輸任務返回母公司維護，卻在一星期後遭俄軍空降部隊所擊毀。

雖然大白鯨的貨艙也很寛闊，但是與An-225相比，兩型飛機的載重量不在同一等級，大白鯨的最大起飛重量是155公噸，而An-225達到640公噸。