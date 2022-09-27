台東文健站健康操決賽今登場，千名長者展現活力。（蔡旻妤攝）

台東文健站健康操決賽今登場，千名長者展現活力。（蔡旻妤攝）

台東文健站健康操決賽今登場，千名長者展現活力，台下評審直言難分勝負。（蔡旻妤攝）

台東文健站健康操決賽登場 千名長者展現活力

台東部落文化健康站活力健康操競賽決賽27日起在台東縣藝文中心登場，共有30個文健站、1000名部落長者較勁，長者舞姿自然、散發活力與自信，一展奪冠決心。台東縣長饒慶鈴表示，競賽因疫情停辦2年，為兼顧防疫，今年特別安排首次到部落辦理健康操初賽，並將入圍隊伍增加至30隊。

長者們精神奕奕、動作確實有力，參賽者年齡廣泛，從5歲到90多歲都有，展現奪冠的決心。光是初賽，台東103個文健站中，不久前成立的金峰鄉歷坵部落、東河鄉阿奚露艾部落等3站，其餘100站全數參賽。

原民處長方銘總指出，受疫情影響，今年度特別改變競賽方式，以往集中在市區或分區大型場館，今年首次前往部落辦理健康操初賽，除讓長者可以在熟悉的場地競賽，體恤長輩免於舟車勞頓趕到市區比賽。

此外，也邀請縣內原住民舞蹈、健康操專業老師，在賽前至各文健站提供專業指導，讓長者們的動作能更安全、確實。

今年初賽100隊共選出30隊進入決賽，人數近1000人，其中年紀最小的僅僅4歲，年紀最長則來自鹿野鄉卡拿吾部文健站100歲的長者，賽制將分成2天進行，分別為9月27日10隊及9月28日20隊，將於藝文中心演藝廳爭取前5名優勝名次。