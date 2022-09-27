經典故事梁山伯與祝英台故事，祝英台明明和梁山伯相愛，卻被迫嫁給馬文才，馬文才因此常常被視為是橫刀奪愛的反派角色，在一些版本裡也出現他負氣自殺的橋段。而教育部文藝創作獎學生組戲劇劇本、王彥懿創作的《是誰刣死馬文才》，也罕見地從馬文才視角切入，述說這名反派角色的心境，近期一心戲劇團以這部劇本為改編，推出同名作，本周末將在台北登場。

製作人孫富叡表示，劇中主人翁馬俊和馬文才，實際上是同一個人的兩種人格，「在那個年屆婚齡卻無法婚配，就必須接受政府安排增產報國的年代，對於家境富裕的官二代馬文才而言，卻是一點都不需煩惱，反正一切有爹娘自有最好的安排，就算沒有對象，被罰錢也沒什麼了不起。但是，沒有煩惱的對比就是沒有追求，一切無可無不可，才讓他的人格產生了分裂，馬俊的出現，或許就是馬文才對自我的追尋。」

孫富叡表示，劇中的梁山伯剛好是馬文才的對照組，「他窮困而自卑，想愛卻不敢愛，以為麵包就是表達愛情的方式，所以他想逃避、想退縮。幸好我們這齣戲的祝英台很勇敢，雖然哭墓哭得很大聲，但是她堅決要跟梁山伯白頭偕老，過著幸福快樂的日子。」

所以到底是誰「刣死」馬文才嗎？孫富叡表示，進劇場會揭曉謎底。演出將於10月1日至2日，在大稻埕戲院9樓登場。