全球塑橡膠業矚目「2022年台北國際塑橡膠工業展(TaipeiPLAS)」於周二9月27日在南港展覽1館盛大開展，結合同期舉辦的「台北國際製鞋機械展(ShoeTech Taipei)」，匯聚來自12國/地區共計300家參展廠商使用1300個攤位，從材料到製造端海內外指標企業齊聚，為本年度亞洲最具指標之塑橡膠暨製鞋機械專業展，備受全球塑橡膠產業矚目。外貿協會董事長黃志芳表示，聚焦三大主題。

TaipeiPLAS及ShoeTech Taipei實體展相隔4年盛大回歸，蓄積的產業能量將於5天展期展現，9月27日~10月1日預計吸引國內外超過1萬5000人參觀，其中包括來自緬甸、柬埔寨及印度的買主採購團。

經濟部政務次長陳正祺、國際貿易局副局長李冠志等貴賓，與主辦單位外貿協會董事長黃志芳及機械公會理事長魏燦文一同出席開幕典禮為本屆TaipeiPLAS及ShoeTech Taipei揭幕，期許展覽為產業點燃疫後復甦商機，同時引領更多業者數位升級與永續轉型。

外貿協會董事長黃志芳感謝讓TaipeiPLAS能重回實體舉辦的產業各界，回顧過去4年國際經貿環境歷經巨大變化，台灣塑橡膠及製鞋機械產業展現非凡的韌性及應變能力，是台灣經濟的重要支柱。黃志芳董事長指出，本屆TaipeiPLAS響應全球淨零減碳的趨勢，聚焦「智慧機械」、「新世代材料」、「循環經濟」三大主題。塑橡膠產業對於節能減碳的趨勢尤其有感，肩負起循環經濟急先鋒的角色，從上游材料研發到中下游設備製造、加工皆推動革新，利用智慧製造技術實踐循環經濟，並將創新應用拓展至電動車、高階醫材、航太衛星、綠能建材等領域，為人們創造更健康便利的生活。

機械公會理事長魏燦文表示，台灣塑橡膠機械的智慧化、自動化、可靠性能及客製化彈性，使加工客戶節省成本並減少生產過程碳足跡，深受全球買主青睞，今(2022年)年1至8月出口總額7億460萬美元，較上年同期成長7.7%，位居全球第六大塑橡膠機械出口國，而製鞋機械出口則位居全球第三，塑膠製造過程高效率並節能，搭配智慧機械成為製造業「碳中和」的最佳解方。透過此次展覽鏈結台灣塑橡膠產業鏈上中下游的努力，讓世界看見台灣產業逐步推動和前進，共同為達成2050年碳中和的目標而努力。

本屆TaipeiPLAS及ShoeTech Taipei持續為全球塑橡膠及製鞋機械產業者提供最新智慧製造解決方案、循環經濟創新技術，指標企業雲集包含富強鑫(6603)、鼎坤、華嶸、百塑、一億、鳳記、台中精機、震雄、誠玉開發、鏈發射出、世林機械、金爪、哈鏌、台塑(1301)、上銀(2049)、銀泰、川奇、天崗、ARBURG、BASF、ENGEL、JSW、Shibaura、Siemens、WITTMANN BATTENFELD等，將展示塑橡膠在汽車、醫療、包裝、消費性電子、航空衛星等的新興應用技術，本屆更號召指標化工材料企業加入「塑膠產業ESG創新專區」，並於展覽第二天9月28日舉辦「塑橡膠產業永續發展論壇」，持續引領綠色永續話題。

除了論壇，展覽周邊活動同樣精彩，包括技術研討會、展場直擊PLASpotlight、製造癮Podcast Live、主題導覽，以及9月27日~10月27日為期1個月的線上展。國內業者預登參觀熱度隨著展期將至不斷升溫，國外除買主團，更有來自美國、日本、土耳其、阿拉伯聯合大公國、印尼、南非等國買主將實體來臺或於線上與參展廠商洽談，展覽商機可期。