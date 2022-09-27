智庫「台北論壇」今天（27日）邀請前海軍武獲室上校王志鵬「以解析潛艦國造目前的問題」為題發表評析，王志鵬指出，我國缺乏三項紅區裝備包括反制裝備、AIP絕氣推進系統及隱匿技術等。對此，海軍司令部今天發出聲明表示，「潛艦國造已取得相當成果，各項進度現依計畫執行，進度正常。」並駁斥部分自稱「專家」者，歷練不足、潛艦專業學養有限，並不了解潛艦國造全貌，以輕率發言攻擊所有潛艦國造團隊，意圖製造輿論、混淆大眾視聽，表示遺憾。

有媒體報導，王志鵬今天出席活動表示，我國潛艦國造所需的紅區裝備已大部獲得，但有三項至今缺乏。包括反制裝備中，魚雷來襲時的反制誘標、或電磁的反制能力；以及AIP絕氣推進系統，因為我國並未採用，影響水下運行時間，須以呼吸管定時充電；最後則是隱匿技術，包括電瓶與艦體消音塗層與壓力殼與外殼之間的消音瓦與消音磚，會造成國造潛艦噪音大。

不過海軍司令部發出聲明表示，籌獲潛艦是我國建軍備戰的長遠政策，也是全民的期盼，為建構不對稱戰力的關鍵。歷經近30年努力，在政府潛艦國造政策指導、國防部督導下，由海軍、台船及中科院與國內產官學界共同努力，已取得相當成果，各項進度現依計畫執行，進度正常。

海軍司令部強調，面對嚴峻敵情威脅，國防是國家安全的保障；潛艦戰力的建構，直接關係國家的生存發展。在有限預算下，任何武器的發展，都是先求有、再求好、再求精，非一蹴可得。雄二、雄三等型飛彈如此，潛艦亦同。團隊尤期待各方鼓勵祝福，而非少數人的「唱衰」，若造成親痛仇快的結果，更是遺憾。

對於王志鵬的相關批評，海軍司令部認為，部分肆意批評潛艦國造、自稱「專家」者，實則於服務軍旅期間歷練不足、潛艦專業學養有限，並不了解潛艦國造全貌，以輕率發言攻擊所有潛艦國造團隊，意圖製造輿論、混淆大眾視聽，本部表示遺憾。籲請國人明辨事實，支持國防自主政策，共同捍衛國家安全。