民進黨新北市長參選人林佳龍今（27）日下午在新莊舉辦「四大社團挺林佳龍後援會成立大會」，前民進黨主席卓榮泰、桃園市長鄭文燦站台力挺，鄭文燦更表示，「選舉就是要寫下一個驚嘆號！」林佳龍更在受訪時向侯友宜下戰帖，希望盡快安排辯論，不要再藉故拖延到10月底。

對於鄭文燦前來助選，林佳龍表示，鄭不僅是自己在新北是競選團隊的總督導，當時接受徵召時，也是鄭文燦出面號召與他們同一代的野百合學運世代一起來推薦，同時他在新北市及社團界也都有很大的影響力，再加上他曾在桃園創造過奇蹟，而桃園緊鄰新北，也是首都圈的共同生活圈，所以有很多的政策希望未來能夠由新北與桃園來密切合作。

對於目前的周玉蔻及高虹安相關議題，林佳龍表示並不擔心會對新北選情造成影響，他強調新北的訴求很清楚，就是新北大翻新，目前市長、議員以及立委選區已經整合起來成立後援會，後續還會有進一步的文宣與大型造勢活動，所以這些都是個別事件。

林佳龍也說，就像侯友宜面對博士學歷事件，也說是可受公評、歡迎檢視，而選舉就是「互相漏氣求進步」，只要不涉及人身攻擊，大家就事論事，針對新北市的市政來做討論。

不過林佳龍也趁機對侯友宜下戰帖，他說既然侯已啟動各地的大型造勢活動，所以希望能盡快安排2名候選人來進行辯論，不要藉故拖延到10月底，希望由新北市帶頭讓選民有知的權利，透過辯論提供新北市民最好的選擇。