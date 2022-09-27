府院遭爆介入審查鏡電視 柯文哲酸蘇貞昌、NCC：當鴕鳥假裝不知道？

立委陳椒華今在立院質詢行政院長蘇貞昌時，曝光鏡電視去年底股東會錄音，內容疑似是前董座裴偉提及鏡電視過審是「總統蔡英文的旨意」，還指蘇貞昌多次指示NCC主委陳耀祥迅速發照。台北市長柯文哲今被問及此事，喊話NCC、蘇貞昌要不要出來說明，「你可以當鴕鳥，只有你不知道外界世界，每個老百姓都眼睛大大的，看得很清楚。」

對於疑似鏡電視去年取照的錄音檔曝光，柯文哲今天赴議會慰勞議員行程後受訪說，台灣最大問題，就是人民對政府不信任，NCC要不要出來說明，蘇貞昌要不要出來說明？

柯說，還是民進黨每個人都當鴕鳥，假裝不知道，「你可以當鴕鳥，不過只有你不知道外界的世界，每個老百姓都眼睛大大的，看得很清楚。」

媒體也追問柯，針對高虹安事件，鏡週刊會不會又打一通電話下指導棋？柯文哲說，應該倒過來，應該是府院黨高層常常會打電話給鏡週刊，叫他們執行某些任務，這個比較有可能。