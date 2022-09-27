片商邀請街頭藝術家傅星翰改造台北信義威秀影城的2層樓高巨人像成「黑亞當」造型。（華納兄弟提供）

由巨石強森（Dwayne Johnson）主演的電影《黑亞當》即將改變DC宇宙權力等級，他將帶著怒火行使他自認的正義，並對上正義協會的成員。正式上映前，片商邀請街頭藝術家傅星翰改造台北信義威秀影城的2層樓高巨人像成「黑亞當」造型，並邀請到當紅《原子少年》野獸派的「火星」成員MAX、曹家齊、李承隆、夏浦洋、陳峻廷以霸氣十足的戰神之姿到場。

其中夏浦洋加入本屆《全明星運動會》紅隊，但近期的三連敗讓隊長江宏傑罕見動怒，表示看不見大家的求勝心，「那你來這節目幹嘛？」夏浦洋坦言平時江宏傑都是鼓勵居多，當天看到他發飆有嚇到，「黑化小傑」大家都不好受。會不會有點沮喪？他表示當然會，但江宏傑這次動怒也讓他想起電影中的黑亞當，「黑亞當只要身邊的人受傷時，就會跳出來保護大家。」至於會不會怕觀眾失望？他坦言：「多少一定會，就把自己訓練做好。」並表示最近有在練壯，為之後的拔河比賽項目做準備。

成員之間誰最像黑亞當？他們都覺得黑亞當的個性和眼神跟MAX很相似，都可以為自己守護的人奮不顧身；李承隆則被認為身材、肌肉線條和黑亞當最像。現場也被問到「火星對上黑亞當誰會贏？」MAX率先喊話：「先賜予我超能力吧！」曹家齊、李承隆都認為黑亞當的勝算比較大，除非原子少年擁有超能力；陳峻廷搞笑說：「我們只有魅力指數，沒有戰鬥指數，如果80位原子弟弟都到場可能會有點勝算。」夏浦洋也接著說：「那也要看要比什麼呀，比唱跳的話我們怎麼可能會輸呢？」

昨火星驚喜公布出道團名投票，今天粉絲擠爆信義威秀中庭，還有不少死忠鐵粉清晨5點就到現場支持，人氣相當旺。被問到團名投票跟何時出道？曹家齊表示，自己看到網路上的投票非常驚訝，陳峻廷則透露一切都還在規劃中，李承隆則希望大家可以先關注在團名票選的部分。至於會在年底出道嗎？max笑說：「其實詳細進度我們也還不知道，可能消息比你們（媒體）還要慢！」電影10月19日（三）搶先全美在台上映。