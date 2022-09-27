市府先前投入3380萬元修復新竹州警務部部長官舍，並於2021年完成，為竹市現存面積最大、歷史最久的高等官舍。（王惠慧攝）

位在新竹市中央路、擁有百年歷史的「新竹州警務部部長官舍」已修復完成，今年5月正式營運，引進的「132 糧倉」則由連續2年獲米其林必比登推薦的「一號糧倉」主廚王正岳領軍，開幕菜單以客家食材入菜，一推出就廣受好評。

市府先前投入3380萬元修復新竹州警務部部長官舍，並於2021年完成，為竹市現存面積最大、歷史最久的高等官舍。官舍是以促參方式委託時藝多媒體公司營運，採複合式經營，除具有餐飲，也作為竹市導覽重心，展示歷史與文化。

時藝多媒體場館一部營運長廖瑜玲指出，官舍有日式老屋的質感，帶來優雅閑靜氛圍，因此將132糧倉設定為Fine Casual型態的餐廳，以官舍主人角度出發，讓客人有來家裡用餐的感受。餐廳供應個人套餐式的品嚐菜單，午餐為5道菜，晚餐則是8道菜，也有多種飲品供搭配。

132糧倉主廚王正岳，過去曾任米其林二星餐廳，熟悉當代融合菜式，在首波菜單設計上，王正岳首先想到對客家料理致敬，選用桃竹苗客家莊培育的竹地雞，先舒肥再煎烤，搭配客家人家中常見的醃漬長豆乾、高麗菜乾等，也在客家桔醬中加入第戎芥末醬和百香果，增添明亮層次。

此外，菜單中也翻玩自客家古早味湯品「長豆乾排骨湯」，擷取長豆乾煮湯的精髓，改以味道清甜的胡蘿蔔豬和法式澄清湯做搭配，滋味回甘清爽；另一道青魽搭配紫蘇與柿餅，則是結合了客家醃漬文化與日式料理元素，酸甜鮮脆交織。

除了料理之外，132糧倉也保留了木造老屋的完整格局和建築特色，因建築屬日本軸組式獨棟日式宿舍，除有居住服務性質的和式空間，可規畫藝文展覽及講座等，亦有社交功能洋式客廳，為和洋折衷式住宅，庭院甚至有百年老茄苳樹，讓客人在用餐之餘，也能體會到百年老屋的歷史軌跡。