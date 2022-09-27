北市1名人妻控訴閨蜜和老公交往且發生性行為，氣得要求閨蜜賠償100萬元精神撫慰金，閨蜜表示她只跟男方發生一次性行為，她已經跟人妻道歉了，100萬的賠償金太高，她還要獨自扶養2個孩子，士林地院法官審理後，判閨蜜賠償人妻25萬元。

根據判決書指出，小美（化名）和花花（化名），兩人為無話不談好閨密，沒想到110年12月底至111年3月期間，花花竟和她老公逾越一般男女交往分際曖昧交往，還於110年12月底及111年過年期間發生性行為，小美難過暴瘦，要求花花賠償100萬元。

花花表示，她與男方僅發生性行為1次，且她得知男方還與他人交往後，便和男方徹底劃清界線，迄今未再見面。她並不知男方過去也有發生偷吃外遇被抓到的前例，小美從未將其婚姻內情告知她，她與男方南北相隔，僅在1個月期間內透過視訊聯繫聊天，她因一時失去理智、意亂情迷才與男方發生性行為，她已向小美表達歉意，她收入不高又獨自扶養2名小孩，小美要求賠償金太高了，她僅能在能力範圍內賠償小美。

法官表示，小美無法證明花花有任何逾越一般男女交往的舉動，也無法證明花花有跟男方發生性行為，經傳喚男方得知，男方多次外遇對小美不忠之事實，僅能依花花坦承與男方交往1個月，發生1次性行為等，判花花賠償小美25萬元精神撫慰金，可上訴。