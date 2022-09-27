拉板凳看戲！資深媒體人周玉蔻近日猛攻國民黨台北市長候選人蔣萬安，更因扯其父蔣孝嚴私事，昨(26日)遭前中姐張淑娟按鈴提告，更與國民黨台北市議員王鴻薇在北檢前對罵。周玉蔻今(27日)預告明日上午10時將赴台北地檢署，控告台北市長柯文哲和蔣萬安公開誹謗。多位媒體人示警，在野黨不要有任何人到場嗆周玉蔻，以免落入圈套；宅神朱學恒卻逆風表示，誰去現場嗆周就「送他一場訪問」，揚言要看到「血流成河」。

周玉蔻明天要去北檢告柯文哲與蔣萬安，媒體人朱凱翔聞訊，在臉書粉專「不演了新聞台」發文表示，認真呼籲在野黨長腦，千萬不要到場嗆她，她巴不得有人去嗆她，強化她被藍白夾殺的戲劇效果。若沒有人去，她就只能照本宣科造謠的陳腔濫調。誰去，就抵制誰，太低能了不能投。

另一位媒體人黃揚明也說，真的要對付這種人，所有的媒體就不要理她、不要去採訪她，但不可能發生。如果有政治人物去嗆她，那麼這些人都是只想作秀博版面的投機份子，且易讓周反操作成政治迫害，此為蠢到底的行徑。

臉書粉專「不可能我二弟天下無敵」則直接以《陷阱》為標題強調，時間、地點都提前公布得那麼明確詳細，蔻嬤明天這場北檢提告大戲其實更像是一個陷阱跟照妖鏡。引誘雙北選情告急的藍白或其他在野黨議員候選人去現場跟她對嗆刷存在感，想學王鴻薇一樣。剛好中了蔻嬤的計，更營造出被藍白聯手修理的感覺，轉移焦點，為蔻嬤與民進黨的連結設下防火牆。

雖然有多人打預防針，但宅神朱學恒發文宣稱：「明天早上去現場嗆周玉蔻的參選人我都送你一場訪問啦哈哈哈～我要看到血流成河啦！」網友表示：「明天在台北地檢署會有全台候選人的見面會？」、「我覺得都不要去現場，讓她自己演就好」、「我要去擺攤賣香腸」。