台南市長黃偉哲(右)入班與金城國中學生一起上數位學習課程。(曹婷婷攝)

班班有網路、生生用平板，台南18所重點學校今天啟動。(曹婷婷攝)

台南市111學年度開學後啟動「班班有網路、生生用平板」，18所重點學校打頭陣，市長黃偉哲今天也走進金城國中化身生物老師，講解病毒傳播機制，透過遠距視訊，讓金城國中、左鎮國中同學線上共學，接下來還將運用校際聯盟推廣，預計到2025年，台南校校都將是重點發展學校。

台南市積極推動教育部中小學數位學習精進方案，今年2月率先全台，成立數位學習推動辦公室，開學後，也立即啟動「班班有網路 生生用平板」計畫，黃偉哲今天宣布，18所重點學校正式啟動，將透過18所重點學校打頭陣，以「新興科技」、「元宇宙」與「悅趣化跨領域學習」三大主軸發展數位學習跨領域課程。

黃偉哲也與教育局長鄭新輝入班，引導學生利用平板透過3D，走進實驗室認識病毒，學生也分組討論，在教室大螢幕前顯示各組意見與看法。

黃偉哲表示，今年是南市教育豐收的一年，4年來努力成果深獲好評，多項評比中，台南市的教育和文教力表現皆為六都第一、甚至全國第一。

鄭新輝表示，開學後啟動「生生用平板」計畫，全市教師完成教育部指定的A1、A2數位學習工作坊，達成率已超過90％，高居全國第一。

數位學習推動計畫辦公室高誌健主任表示，將協助18所學校整合應用，建構元宇宙、新興科技與遊戲式學習三大主軸，推動虛實整合、沈浸式學習、科技自學力與跨域整合等4大模式，發展未來數位學習趨勢的課程。

教育局指出，除已率先整合科技與課程專家成立數位學習辦公室，將運用校際聯盟、以校帶校的模式，每年倍增重點發展學校，預計4年內讓台南校校都是數位學習重點發展學校。