根據中新網引述大陸公安部「百日行動」辦公室主任、治安管理局局長仇保利27日表示，大陸刑事犯罪暴力程度較低。主要表現在三個方面，第一是殺人、傷害、強姦、搶劫、放火、爆炸、綁架、劫持等8類主要刑事案件長期處於下降趨勢，今年1至8月年減7.8％。

第二是命案發案數少，去年全大陸每10萬人口命案0.5起，是世界上命案發案率最低的國家之一，遠低於美國等西方國家。第三是爆炸持槍犯罪案件少，公安機關連續21年開展緝槍治爆專項行動，爆炸持槍犯罪案件連年下降。