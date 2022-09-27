大啖肉的季節來了!天氣漸涼，最適合吃肉進補，這一鍋餐飲集團聯合旗下雙品牌，共同推出超級優惠，瞄準雙十連假出遊的消費者們，「燒肉同話」尋找「雙、十、國、慶」同字的愛國民眾，姓名只要符合一字即享套餐9折，符合二字雙人燒肉套餐獨享1,010元，最高下殺5折起。立足市場5年的「這一小鍋」為回饋廣大的消費者，祭出10月13日跟品牌同天生日的粉絲本人，鍋物套餐只要5折，10月壽星加購單點品項通通都5折，還能再享抽鮮嫩無骨雞腿肉套餐兌換券。

「燒肉同話」推出「慶雙食 1010開吃吧」活動，10月3日至10月31日(例假日恕不適用)平日期間只要姓名符合雙、十、國、慶任一字，即可享雙人或三人套餐9折，符合兩字即可享雙人套餐獨享價1,010元(和牛系列除外)，全台7家分店都適用，參加此活動需出示身分證，僅限同字，同音恕不享優惠。同步新店民權、台中麗寶、台南新光三家經典店型推出全新套餐，對主食、時蔬、甜點進行升級，三項套餐注入西餐元素，新增酸甜開胃餐前冰沙，為燒肉拉開饗宴序幕，肉品上增加片切、角切、條切等手法，更能有不同口感，而人氣招牌海鮮粥，這次升級用雞骨、豬大骨熬製數小時金湯，再加入鮮蝦、蛤蠣、透抽等海味豐富食材，最後撒上酥脆米香，雙重滋味意猶未盡，還有明太子炙燒系列，搭配洋芋、山藥綿密清爽，全新燒肉菜單陣容，燒肉控趁著這波享優惠。

主打個人鍋物和高CP值的用餐感受的「這一小鍋」，一直是上班族及學生族群喜愛的鍋物品牌，今年10月創立滿5歲，為感謝消費者們一路的支持，10月13日至10月31日推出「五週年慶」活動，10月13日與品牌同天的壽星們，鍋物套餐只要5折(雙飽及優惠套餐除外，以價低者計)，而其他10月壽星的朋友們不用氣餒，期間只要任一開鍋，即可享最多5樣單點品項5折(海鮮類除外)，全台13家分店都可以享優惠(上述優惠需出示證件)，還可以至粉絲專頁完成指定任務，再抽鮮嫩無骨雞腿肉套餐兌換券，這麼划算揪團找上10月壽星朋友一起開鍋。