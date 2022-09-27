高端疫苗報廢達5億元 柯文哲怒：護航高端早就給陳時中安下罪名

中央流行疫情指揮中心統計，政府自購5351萬劑各品牌疫苗中有350萬劑、約6.5％疫苗報銷，耗費12億公帑，其中高端疫苗佔5億，前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中認為整體只報銷6.5％算少，台北市長柯文哲今被問及此事，柯表示，護航高端是違反醫學知識，阻擋BNT是違反醫學倫理，早就給陳時中安下罪名。

柯文哲今天赴議會致贈水果給辛苦審查預算的議員，媒體問柯，高端疫苗報廢金額最高，柯說，護航高端是違反醫學知識，阻擋BNT是違反醫學倫理，早就給陳時中安下罪名。