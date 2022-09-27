日本已故前首相安倍晉三國葬今天(27)下午舉行，場內播放回顧安倍從政以來關鍵談話與重大政績的影片，出席人士也依序上台獻花，媒體鏡頭捕捉到遺孀安倍昭惠將骨灰轉交給首相岸田文雄，最後鞠躬數度落淚送別夫婿。
綜合《共同社》日媒NHK以及中央社報導，遺孀安倍昭惠抱著安倍骨灰罈下午1時26分搭乘座車從東京都澀谷區自宅出發，車隊途中先經過安倍生前跟各國領袖舉行會談的主要舞台「迎賓館」，接著再經過負責安倍生前致力安全保障政策的防衛省，最後在1時55分抵達國葬會場，鳴放19響禮砲。
演奏完日本國歌並全場默禱1分鐘後，會場播放8分鐘追思影片，開頭是安倍彈琴，接著回顧安倍自2006年首度擔任首相以來在政壇重要政績，包括多次訪問311大地震災區，最後再接回安倍彈琴影片，鋼琴曲《花正在開》，是安倍晉三生前親自演奏的，安倍昭惠過程數度淚崩，不斷拿著手帕拭淚。最後上台獻花後，也深深地向安倍的遺像鞠躬，正式送別亡夫。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。