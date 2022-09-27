日前首相安倍晉三國葬現場轉播

日本已故前首相安倍晉三國葬今天(27)下午舉行，場內播放回顧安倍從政以來關鍵談話與重大政績的影片，出席人士也依序上台獻花，媒體鏡頭捕捉到遺孀安倍昭惠將骨灰轉交給首相岸田文雄，最後鞠躬數度落淚送別夫婿。

安倍晉三的骨灰由遺孀安倍昭惠捧入場內。 (圖/路透社)

安倍昭惠最後鞠躬數度落淚送別夫婿。(圖/美聯社)

綜合《共同社》日媒NHK以及中央社報導，遺孀安倍昭惠抱著安倍骨灰罈下午1時26分搭乘座車從東京都澀谷區自宅出發，車隊途中先經過安倍生前跟各國領袖舉行會談的主要舞台「迎賓館」，接著再經過負責安倍生前致力安全保障政策的防衛省，最後在1時55分抵達國葬會場，鳴放19響禮砲。

鋼琴曲《花正在開》是安倍晉三生前親自演奏的，安倍昭惠過程數度淚崩，不斷拿著手帕拭淚。(圖/路透社)

演奏完日本國歌並全場默禱1分鐘後，會場播放8分鐘追思影片，開頭是安倍彈琴，接著回顧安倍自2006年首度擔任首相以來在政壇重要政績，包括多次訪問311大地震災區，最後再接回安倍彈琴影片，鋼琴曲《花正在開》，是安倍晉三生前親自演奏的，安倍昭惠過程數度淚崩，不斷拿著手帕拭淚。最後上台獻花後，也深深地向安倍的遺像鞠躬，正式送別亡夫。