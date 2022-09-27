國境將於10月13日開放，防疫旅館也將回歸常態經營，但相關配套與細節尚未出爐，多數業者仍持觀望態度，因此新北市27家防疫旅館，目前僅有1家申請退場，無法全數趕在解封前轉回一般旅館。

新北市旅館商業同業公會理事長曾美娟表示，旅館業者之前未接獲通知，大家也都是看電視才知道10月13日國境將開放，但解封後該麼做？防疫旅館如何退場？之後入境的確診外國人要送到加強版防疫旅館或集中檢疫所？畢竟不可能讓他們入住一般旅館，但這些相關配套細則都還沒出來。

曾美娟說，防疫旅館轉回一般旅館需重新招募人力，且防疫旅館大量使用漂白水與酒精，易造成旅館傢俱、地毯損傷，包含旅館清消、重新裝修等政府有無相關補助方案，目前都未知，因此大多業者都在觀望，待29日衛福部宣布做法後，才會決定續做加強版防疫旅館或回歸一般旅館。

新北市觀旅局指出，新北市目前有27間防疫旅館、房間數2463房，原則上採1人一室，如符合同住條件可申請2人一室，目前入住率約56％。

針對防疫旅館申請退場，觀旅局表示，自中央日前宣布調整檢疫政策後，目前僅1家防疫旅館提出申請退場。業者需請專業廠商進行全館清消並檢附清消紀錄，並經衛生、環保及觀光等機關聯合現場會勘，確認無應辦事項後完成退場。因防疫旅館退場期程各地不一，新北市防疫旅館自提出申請退場後，原則上會於15日內辦理會勘並完成同意。

至於觀旅局是否會協助回歸一般旅宿業的防疫旅館迎接觀光客？觀旅局表示，將於市府相關活動推廣行銷。