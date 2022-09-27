澎湃新聞27日報導，獨自被困山林的17天裡，甘宇吃過野果、樹根，喝過苔蘚水、尿液。腿被山石砸傷，有時一天只能走兩三個小時。大多數時候，累到走不動，躺地上，聽滑坡轟隆聲、野獸叫喊，想起過往28年開心的事、家人，還有想做的事、想吃的東西。有晚大雨爬到大草原，風呼呼響，感覺「很孤獨很無力」，「但是又想著活著，只有活著最有希望。」

他看到了幾十頭牛羊，無聊就找牠們說話；終於看到了遠處公路和人煙，也看到活下去的希望。

報導稱，甘宇是瀘定縣灣東水電站施工員。9月5日，瀘定發生規模6.8地震後，灣東河沿岸山體發生滑坡，形成堰塞湖。甘宇和同事羅永第一時間救助受傷同事，拉閘洩洪，避免了水位漫壩沖毀下游村莊。

在大壩壩肩度過一晚後，甘宇和羅永離開水電站，往猛虎崗方向逃生，途中手機短暫有了信號，得以發出求救資訊。9月7日，甘宇體力不支留在原地等待，讓羅永求救，羅永9月8日被救，甘宇卻消失在密林中，直到被困第17天，被當地村民倪太高發現。經治療，9月25日晚，他由四川大學華西醫院ICU病房轉入普通病房，接受訪問。

甘宇說，現在只有腳上骨折還不舒服，之後要做個手術。地震時很混亂。他跑的時候眼鏡掉了，只能模糊地看到有十幾個同事往對面山上跑，除了羅永，我身邊還有兩個人，一個是羅永的哥哥，另一個是個水工，被山上滾下來的石頭砸了，第一次看到有人在面前離去，感到無能為力，很難過，想救也救不了。

甘宇稱，當時如果走了，水翻過大壩的話，他們也跑不掉。而且如果不放水的話，下面（村莊）會有更多人遭殃。當時也沒有別的想法，就想著怎麼把損失降到最低。他就跟羅永說，要上去把那個閘門提起來，開閘放水。上去後，用備用柴油發電機發電，把（洩洪）閘門提起來。他看不清楚，就幫羅永發電，發電只用按開關就行了。沒搞多久，發電機發起來了，電通了，閘門很快就提起來了。也鬆一口氣。

甘宇說，他們在大壩休息，後來就只有跟羅永兩人了。就相互打氣，說這麼大的地震，倆人都沒有事，肯定能出去的。晚上黑漆漆，到處還在垮，他們躲溝裡，隨時可能山上的石頭垮下來。沒怎麼害怕，因那晚有無人機進來了。他當時想，它（無人機）應該是發現了他們。他們手機沒有訊號，也沒有火，點不燃東西，只能等著被發現。「這次大難不死，等出去了好好喝酒吃飯」。

甘宇表示，本來他們打算就在那裡等救援，羅永是本地的，他說熟悉路，待在那裡也危險。他就說，還是先往外面走，手機有信號的話可以打電話，這樣求救更方便一點。所以天一亮，就往山上爬。他眼睛有500度，走山路，近一點能看得清楚。羅永在時好點，可以帶著。後來一個人，只有摸著往前面走。

甘宇：走了半天，手機有訊號了，他們就打了求救電話。也跟公司領導聯繫了，說他們在哪個地方，他們還活著，叫他們來救他們。他第一時間也跟家裡面打了電話，說沒事，不要擔心。走了一截訊號就沒了，手機也沒電了。之後就等救援隊來救他們。晚上就用竹葉子搭了個地方，扒拉了一下地上面，躺在那裡就睡了。

那天沒下雨，晚上10來（攝氏）度。他們兩個都穿了雨衣，還不算很冷。大家都很累很疲憊，還是睡了一會兒。

甘宇說，走著走著，9月7號他們兩個人體力都耗盡了，他就叫羅永先回去（水電站那邊）找救援隊。他在原地等了三天，羅永還是沒有回來。很著急，怕他指揮失誤讓他遇難了。挺自責的。

甘宇稱，那幾天半夜聽到滑石頭，還是會醒。也有一些東西（野獸）在叫吧。他很累了，不想動，也不能動，就只能躺在那裡睡覺。下雨時，一般很難睡著。只能靠雨衣，躲樹下。起初在山上，還沒找到「大草原」，周圍還有吃的。待一兩天，撿到一點掉地上的野生獼猴桃吃。樹根、樹葉這些東西吃過。其他時候都餓著，一段時間喝（些）苔蘚水。下了雨樹上有苔蘚，用手捏著，就可以喝水了。找不到水源，還喝過尿液。

甘宇表示，跟羅永分開之後，第二天還是第三天，山上滑坡，有個石頭掉下來把腳砸到了，骨折了，只能忍著痛走路。一個人在風雨很孤獨，很無力，但是又想著活著，只有活著最有希望，反正有人找他。什麼東西現在都不重要，（如果活下來）就想跟家人在一起。會回想一些以前做過的事情，還有想出去做些什麼事，靠這些來支撐自己。

饑餓算比較難熬的，但後面吃了一兩天野果，就還好。在那種無助、無力，沒人回應的時候最難。被困期間，每天都要喊。不管有沒有飛機飛過，隔一段時間就會喊一下。羅永說上面有個「大草原」，他一直往山上爬，上面到處都在滑坡，只有慢慢地翻過去。爬了兩三天，就到了個大草原，到處也在垮。

爬上去後，我看到那裡有幾十頭牛羊，我以為有人，就大聲呼救。

他找到了一個壓縮餅乾，有人吃過的，估計是救援隊員留下的。撿著吃了；還找到一個礦泉水瓶，沒有水。後面找到了牛羊喝水的水塘。有時候無聊，就跟（牛羊）牠們說話。

甘宇指出，大草原待了兩天，以為有人會在那裡經過，他就喊，大聲呼救。但是沒人來。從那裡已經能看到公路了，就覺得很有希望。看到有希望了，人的狀態就好一點，但還是挺疲憊的。

甘宇回想這17天，覺得最難熬的是走到大草原之前，因為看不到人的足跡，什麼痕跡都看不到，全靠自己往那個方向走。但他沒有放棄過。可能到第7天，感覺已經過了十幾二十天了。就是很累，感覺又過了一天了。

甘宇說，那時，就只有回想一些事情，想一些開心的事情，一些想做的事情。開心的事就是，想著還有好多東西沒吃過，家人肯定還在找他，他還想見到家人。

「後面出來的時候，媽媽抱著我，很親切很開心。我想，終於見到他們了，終於不是一個人了。」

很多人覺得他能夠活下來是個奇蹟，甘宇說他也覺得是個奇蹟，已經比（地震）當場死在那裡的人要幸運得多。