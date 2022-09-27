桃園市長鄭文燦今下午前往新北替民進黨新北市長參選人林佳龍站台造勢，鄭文燦肯定林佳龍城市治理的能力，認為他有機會翻轉新北。對於國民黨組成助選團被外界評為「失言團」，鄭文燦也說，這是國民黨長期以來的問題。

對於目前林佳龍民調大幅落後對手侯友宜，鄭文燦舉自己的例子，當年也是在民調落後的情況下「逆轉勝」，在選戰中寫下驚嘆號翻轉桃園，他認為目前雙方民調正在拉近，民意也逐著凝聚，所以認為林佳龍有機會翻轉新北，如同林這次的競選口號「新北大翻新」，同時也是新北大翻轉。

鄭文燦強調，自己與林佳龍認識已超過30年，很了解他的能力，對於城市治理及城市轉型，林有很好的研究，他所寫的城市治理白皮書也寫得很好。新北市作為台灣最大直轄市，需要的不是一件事、一個方面或一種建設，還是整體的城市治理，他相信林佳龍有那份遠見、魄力及執行力，一定可以做好市長。

談到桃園選情的部分，鄭文燦說鄭運鵬有非常穩定的支持基礎，包括「桃園隊」8年來的執政表現是受到市民支持的，目前鄭運鵬是微幅領先，不過還是希望能夠逐步累積然後拉開差距，因為選舉是公平的競爭，雙方都整合好了之後，會努力把握每個場合、每個機會及每張選票，希望讓桃園持續未來8年的黃金時代。

至於國民黨組成的助選團成員包含吳敦義、馬英九，因過去的失言風波，被外界調侃是「失言團」，鄭文燦也直言表示，過去國民黨在助選時，確實有很多讓民眾不喜歡的言論，這也是很長期的問題。

鄭文燦補充，像這次藍營就有人曾說牙醫師不是醫師，這是對職業的不了解，更是不尊重；另外也有人用學歷來傲人，這是把學歷的意義扭曲了，看起來都是失言的表示，不過鄭文燦強調，選舉是競爭，所以也會接受社會的公評。