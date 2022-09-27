中華郵政宣布，自今年9月28日起調整存款利率。（中華郵政提供／陳祐誠傳真）
中華郵政宣布，自今年9月28日起調整存款利率。（中華郵政提供／陳祐誠傳真）

央行9月22日宣布升息半碼，中華郵政公司宣布，自今年9月28日起調整存款利率，調升幅度為0.110至0.170個百分點。

一、各期別郵政定期儲金利率調整如下：

1月期定期儲金年利率

一般：固定0.840％、機動0.840％

500萬元(含)以上：固定0.320％、機動0.320％

3月期定期儲金年利率

一般：固定0.910％、機動0.910％

500萬元(含)以上：固定0.335％、機動0.335％

6月期定期儲金年利率

一般：固定1.075％、機動1.030％

500 萬元(含)以上：固定0.350％、機動0.350％

9月期定期儲金年利率

一般：固定1.105％、機動1.035％

500萬元(含)以上：固定0.360％、機動0.360％

1年期定期儲金年利率

一般：固定1.350％、機動1.310％

500萬元(含)以上：固定0.460％、機動0.455％

2年期定期儲金年利率

一般：固定1.385％、機動1.345％

500萬元(含)以上：固定0.465％、機動0.465％

3年期定期儲金年利率

一般：固定1.395％、機動1.345％

500萬元（含）以上：固定0.470％、機動0.470％

二、郵政存簿儲金年利率0.455％

三、媒體轉帳薪資存款年利率0.510％

四、郵政劃撥儲金(未領用支票戶)年利率0.330％

五、公教存款年利率1.345％

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