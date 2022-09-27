「不給餅乾就搗蛋」採用鬼屋造型設計，呈現狂歡餅乾派對主軸，360元。（詩特莉提供）

「幽靈南瓜起司餅乾」以帕瑪森起司帶出南瓜香氣，滋味奇妙。（詩特莉提供）

防疫措施逐漸鬆綁，民眾更樂於參與社交聚會，甜點品牌超前部署搶攻萬聖節商機，紛推「搞鬼」包裝及幽靈餅乾吸引家庭客目光。往年萬聖節，天母都會舉辦萬聖節嘉年華會吸引不少爸媽帶孩子共襄盛舉，日本甜點品牌YOKU MOKU形象店及旗艦店恰好皆位在天母，「店裡都會吸引很多人，感受到萬聖節逐漸受到重視。」

看好天母商圈消費力，品牌今年以「神秘的紫色萬聖夜」作主軸開賣限定禮盒，外層套有開窗設計的紙封套，午夜的神祕古堡率先映入眼簾，拆開後可見女巫乘著掃帚飛翔，趣味十足，內含原味雪茄蛋捲20入，口感輕柔綿密，奶油香氣頓時撲鼻，即起開放預購，2盒優惠價1800元。

詩特莉則順應節日開賣棺材、鬼屋與魔法書造型禮盒，餅乾也化身黑貓和小幽靈藏詭趣巧思，10月1日起開賣，其中「不給餅乾就搗蛋」外觀呈現狂歡餅乾派對，裡頭最大亮點非「幽靈南瓜起司餅乾」莫屬，以帕瑪森起司提味帶出南瓜香氣，口味鹹甜交織，限量1000盒。業者以禮盒平價好入手特點，專攻有高中以下年齡層小孩的家庭，盼孩子參與校內活動增添趣味話題。