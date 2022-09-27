金管會統計至（27）日，防疫雙險理賠金額正式突破千億大關、來到1070.4億元，逾保費收入19倍。

為了理賠，目前有國泰世紀產險、中信、富邦、新安東京海上共4家產險准增資487 億元，保險局官員指出，還有公司正在申請增資；另有和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險3家申請融通借款。

金管會統計，保險業稅前盈餘至8月底為1878億元，較去年同期減少1683億元、年減47.3％。其中壽險業稅前盈餘為2643億元，較去年同期減少743億元、年減21.9％；產險業稅前損失765億元，較去年同期減少940億元、年減537.1％。

產險因防疫保單大失血，壽險業則因美元升值大，先前提列的準備金大幅增值。金管會指出，由於8月底台幣兌美元匯率相對於去年底貶值幅度為9.9％，壽險業外匯價格變動準備金之累積餘額為2048億元，較去年底增加1611億元。

今年8月底壽險業涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動之影響合計數為447億元，同期間壽險業國外投資淨利益(包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動)為8153億元。