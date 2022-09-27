男子向友人借車不慎撞凹千萬賓利，竟表示只能拿出9萬元賠償金。

大陸杭州日前有名男子和朋友借機車，他在朋友家地下停車場練習騎機車，豈料，不小心一個偏移，整輛機車滑出去，將停在車格內的千萬賓利右側門撞出約3公分凹洞，他面對高達200多萬元的維修費，僅表示只能拿出9萬元當做補償，且住戶朋友還向他索取車損費用；然而，擁有該輛賓利的趙姓女車主處理此事件態度，獲得網友大讚稱「真正的富婆」。

據《1818黃金眼》報導，得知愛車撞凹一個洞的趙姓女子當時人在北京，她接到杭州警察來電表示她的千萬名車賓利被撞了，而是因為當時有人在該棟大樓地下停車場練習騎機車；趙女表示這輛千萬賓利是於今年5月時買的，花了400多萬(約新台幣1800萬元)，但當時因為大陸疫情封控，且自己長期在北京工作，所以先把車停在停車場，而這輛車只買了強制險而已。

男子向友人借車不慎撞凹千萬賓利，竟表示只能拿出9萬元賠償金。（翻攝自1818黃金眼）

趙女表示當下有請親戚來幫忙看被撞的情形，該親戚向她表示「車門被撞破一個洞，就像是尖刀刺進去一樣，非常震驚」；對此當地警方認定該騎士要負全責，而物業管理公司也表示，當天騎士在停車場練習了幾分鐘，當時騎士因為側滑而撞到了趙女的千萬賓利。

趙女也向肇事騎士通話，該騎士表示機車是向該大樓租戶朋友借的，因為剛好上機車駕照不久，不太會騎，當時時速大概20公里，剛好也有些偏移後滑倒了，機車便撞上了她的車，該騎士表示自己也不是故意的，最多只能拿出2萬(約新台幣9萬元)補償她的維修費，該騎士還指出住戶朋友也不願承擔賠償金，也說道「他現在還找我賠呢」。

男子向友人借車不慎撞凹千萬賓利，竟表示只能拿出9萬元賠償金。（翻攝自1818黃金眼）

對此，趙女也指出這輛愛車購入後沒開過幾次，里程數僅不到2千公里，看到車子被撞成這樣覺得心痛，粗估維修費也要50萬至60萬元(約新台幣225萬元至270萬元)；對此，管理地下停車場的物業公司表示，停車場本身沒有提供保管服務，且肇事騎士已經成年，由於租在這裡的民眾本身也有停車位，因此當住戶的機車要騎進來，也沒有理由拒絕，不過，物業公司表示，若趙女要提告，公司也會積極配合。

此事件一曝光，網友紛紛留言表示，「趙女士有氣質，說話有內涵，非常明理」、「這沉穩，這修養，趙女士有錢是有道理的」、「看得出趙女士是個有素質有修養的人，車被撞成這樣也能那麼心平氣和實在難得」、「趙女士說話很成熟，車變成這樣換誰都難過」、「真正的富婆」、「阿姨我不想努力了」。