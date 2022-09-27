中國的電動汽車市場正在發生大幅變化，300多家生產電動汽車企業正極力向市場推出新產品，消費者購買汽車時已不再關注政府補貼政策，而是更多從價格與性能來進行考量，顯示中國的電動車市場快速趨向成熟，相比之下美國已遠遠落後。

《紐約時報》報導說，中國人今年購買的新車當中將有1/4是純電動汽車或插電式混合動力車。據估計，中國有300多家生產電動汽車的企業，向消費者提供各種價位的汽車，從折扣價在3.5萬美元以下的產品，到能與特斯拉和德國汽車製造商競爭的高端車型。大陸目前約有400萬個公共充電樁，比一年前多了一倍，還有更多在建設中。

報導說，當其他國家的電動車市場仍嚴重依賴補貼和財政激勵措施的時候，中國已進入了一個新階段：消費者正在根據功能和價格來權衡電動汽車與汽油動力車的優劣，而不太考慮國家的補貼。相比之下，美國遠遠落在後面。美國今年才越過了電動汽車的一個主要門檻：銷量在新車銷量中佔到了5%，而中國在2018年就已超過了這個水平。

報導指出，中國通過補貼、長期投資和基礎設施支出，用十多年時間才為電動汽車市場的自主發展打下基礎。北京的汽車產業諮詢公司Sino Auto Insights的董事總經理塗樂說，現在推動中國電動汽車市場的是競爭活力，而不是政府補貼。中國領導人習近平曾說，發展新能源汽車「是從汽車大國邁向汽車強國的必由之路」。中國為此制定了目標，到2025年新能源汽車要佔新車銷量的20%，但很可能今年就可以實現此一目標。中國已經是世界上最大，同時也是增長速度最快的電動汽車市場之一，預計今年的新能源汽車銷量將翻一番，達到約600萬輛，超出世界其他地區的總和。

據汽車產業組織統計，全球銷量最高的10個電動汽車品牌中有一半來自中國，比亞迪是其中的佼佼者，其全球市佔率僅次於特斯拉。而且中國新能源車場不只限於汽車銷售，電池製造商寧德時代和比亞迪更是電動汽車行關鍵材料的最大參與者。

報導認為，相對於房地產危機與清零政策導致的經濟低迷，新能源汽車的強勁需求是極凸出的亮點，中國表示將繼續向新能源汽車行業投入資金、稅收減免與其他對於車主的優惠政策。中國今年銷售的所有新能源汽車中，約有80%是國內汽車製造商生產的。大多數外國品牌基本上很難在中國市場上贏得份額，難以與中國競爭對手並駕齊驅。

不過，由於大陸國內市場競爭殘酷，新來者不斷湧現，使得大多數中國汽車製造商處於虧損狀態，許多企業幾乎肯定會面臨倒閉問題。讓市場從內銷轉向出口也會帶來一些問題，例如保養與修理糾紛。但是汽油車銷量的銳減，中國汽車製造商們沒有別的選擇，只能全力發展電動汽車。