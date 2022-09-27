2014年，墨西哥有43名學生在前往示威的途中失蹤，至今下落不明。在8週年這一天，數千名示威者，包括失蹤學生家長再次走上街頭，要求讓真相水落石出。

法新社報導，失蹤學生親友、墨西哥學生和其他示威民眾行經墨西哥市市中心，高喊「他們把他們活生生帶走、我們要他們活著回來！」

有些人手持標語，上頭寫著「是軍人幹的」。1名失蹤學生的母親納瓦（Blanca Nava）說，「我們要求軍隊受審、受到懲罰」。

2014年9月26日，墨西哥南部格瑞羅州（Guerrero）發生一起集體失蹤案，43名師範學生搭乘巴士前往墨西哥市示威，隨後失蹤、下落不明。

根據調查人員的說法，貪腐警察將學生拘留，並交給販毒集團，販毒集團誤認這批學生是敵對幫派的成員，然而案發經過一直存有爭議。調查人員把這起暴行稱作是涉及軍隊和其他公部門的「國家犯罪」。

在43名學生失蹤8週年的這一天，數千名墨西哥人發起示威、要求伸張正義。

路透社報導，失蹤學生家長表示，上個月墨西哥檢察總長卡拉姆（Jesus Murillo Karam）因涉及此案被捕後，他們原本燃起了一絲希望。

不過當在監的卡拉姆被批准暫停審判、以及近20名嫌犯的逮捕令被取消後，學生家長們說感覺自己被耍了。

納瓦說，「說真的，感覺他們只是在戲弄我們。總統先生，我們要求真相」。

43名失蹤學生的父母呼籲墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）謹守諾言，並痛批政府釀成大錯。

羅培茲歐布拉多呼籲示威者和平集會，紀念受害者，這起悲劇震驚墨西哥、也引起國際社會憤慨。

上週五墨西哥才傳出有抗議群眾對軍營丟擲石塊和土製

爆炸裝置的衝突事件，導致數十名安全部隊人員受傷。

羅培茲歐布拉多宣布昨天為全國哀悼日，並告訴記者，唯一目的在於避免暴力。