雲林縣麥寮鄉長選情緊繃，5名參選人動起來拚氣勢。（摘自許忠富臉書／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉長共5人參選，競爭非常激烈，距年底選舉僅剩2個月，參選人紛紛動起來拚氣勢，民進黨許忠富到各村舉辦感恩座談會，凝聚支持者向心力；尋求連任的蔡長昆訴求政績與政見；許志豪成立各村後援會拚人氣；國民黨林建鴻掃街勤跑基層；政治素人林宜豊則是一步一腳印走訪各村。

麥寮鄉因台塑六輕進駐，每年房屋稅、地價稅等歲收達3、4億元，人口快速成長，已是雲林縣20鄉鎮市人口數第3的城市，成為兵家必爭之地，此次鄉長參選人數創歷年新高，國、民2黨均推出人選，政治素人也未缺席，更引發民進黨蔡長昆、許志豪違紀參選，形成綠營「茶壺裡的風暴」。

民進黨許忠富為上屆麥寮鄉長，本屆交棒給蔡長昆，許近日展開感恩之夜座談會，前往各村訴說過去政績與未來政見，強調過去麥寮的改變從他作起，麥寮的未來他絕不會缺席，會用行動告訴大家，一定可以帶給鄉親充滿希望的未來。

尋求連任的蔡長昆，因違紀參選遭民進黨退黨處分，以無黨身分參選，蔡主要訴求任內政績，近日積極參與鄉內兒童館、圖書館、體適能中心、生命園區、各村活動中心的營運活動，強調政策必須要延續，由他來完成。

現任縣議員許志豪轉換跑道，退出民進黨參選鄉長，許主打後援會，目前已在全鄉13村成立7個後援會，他強調麥寮鄉須要改變才能更進步，他從基層作起深知鄉親的需求，此次參選，希望大家一起與他贏回麥寮。

國民黨參選人現任縣議員林建鴻，則是以掃街與家戶拜訪方式，向選民訴求他的政見，林認為麥寮鄉是雲林縣發展最迅速的城市，因應全球化未來趨勢，有必要超前部署，讓麥寮與國際接軌。

政治素人林宜豊為台北醫學大學碩士，訴求「明日麥寮」、「乎少年來拚」，一步一腳印走訪各村，認為改變麥寮傳統政治生態這條路很艱難，但他一定會堅持下去。