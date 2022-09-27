路易威登（Louis Vuitton）為慶祝Tambour腕表問市20年，邀請布萊德利庫柏（Bradley Cooper）擔任Tambour 20限量腕表的形象大使，近期釋出的廣告中，布萊德利庫利扮演時間的旅人，不論是在山野大自然奔跑，或是處身高樓林立的城市皆游刃有餘，也呼應了童年自由遨游飛翔的夢想。

布萊德利庫柏代言LV腕表，佩戴Tambour 20二十周年限量腕表入鏡。（LV提供）

9度入圍奧斯卡獎布萊德利庫柏是當今備受影壇肯定的演技派男星，歷年來多次人圍英國電影學院獎、SAG獎和葛萊美獎等獎項的認可，近期他主演的新片《音樂大師Maestro》也即將明年上映，他不僅擔綱男主角，且兼任導演、聯合編劇和製片人等多重身分，他在片中飾演傳奇指揮家伯恩斯坦（Leonard Bernstein），妻子Felicia Montealegre明知柏恩斯坦是同性戀仍決定結婚，讓自己陷入愛情的糾葛中。

LV慶祝Tambour二十周年推出Tambour 20限量腕表，限量200只，52萬5000元。（LV提供）

以皮件起家的LV在2002年首度推出Tambour腕表，自此正式跨足鐘表產業，為了展現企圖心心，LV甚至在瑞士成立La Fabrique du Temps Louis Vuitton製表工坊，首支Tambour腕表的圓型表殼、表耳巧妙連接表殼與表帶的設計，成為辨識度很高的腕表。今年LV為慶祝Tambour腕表問市20周年，推別推出Tambour 20限量表，限量僅200只，並附有一只Monogram帆布迷你腕表箱。