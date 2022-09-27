中華民國旅行業品質保障協會今召開12屆第1次會員大會暨理監事改選，由鴻禧旅行社董事長張永成獲新任理事全數通過，推舉為本屆品保協會理事長。

品保協會是旅行業中會員人數最多的全國性公益法人，成立30多年以來致力於保障旅遊消費者及旅行社權益，並提昇旅行社形象。

張永成表示，品保協會致力於旅客權益的保障，在旅行業履約保證機制以及消費者旅遊糾紛調處上，全力提供消費者權益保障與服務，未來希望除了對消費者的單向保障外，要再加上對業者的保障，成為雙向保障，所以將推動如航空、遊輪、旅館等旅行供應商對旅行業者的履約保證機制。

張永成說，為促進產業大團結，未來將集結全國各縣市旅行公會共同組成全國合議委員會，以眾人之力傳遞產業心聲；而疫情讓產業蛻變，業者也要力求提升自我價值。

張永成指出，品保協會未來會積極跟業者溝通價值主張，鼓勵多元、提高附加價值、提高獲利，包裝讓消費者感動的產品，做出產品差異化，共同提升產業價值，讓旅遊產品走向高品質高價值。另一方面，透過數位工具持續和消費者溝通「何謂好的旅遊商品」。

張永成強調，品保協會為全國性組織，委員會首要任務在於回應產業最核心需求，即是希望盡快復甦以生存下去，這部分需要與政府溝通出接地氣的產業政策，才能給予同業實質上的幫助。