為打擊美國40年來最嚴重的通膨，聯準會（Fed）再度宣布升息3碼，加上俄羅斯揚言動用核武，美元狂飆周五升破112，刷新20年來首見高位，也引爆亞幣競貶潮。財信傳媒董事長謝金河示警，這一輪亞洲貨幣貶值，已經很有1997年亞洲金融風暴的雛型，他直言，這一場新型亞洲金融風暴正醖釀中，投資人對大陸投資大的製造業及曝險金額大的金融機構要格外小心。

謝金河在臉書以「美元的必殺技」為題發文表示，在俄羅斯大動作拉伕，又揚言動用核武的威脅下，金融市場再度出現巨大變化，美元急遽升高，最高到111.814，這是20年新高，除了歐元、英鎊走低外，亞洲貨幣幾乎全倒，其中新台幣到31.628，韓元到1414.65，日圓貶至145.89，人民幣到7.0952，印度盧比也跑到80.94，這一輪亞洲貨幣的貶值，已經很有1997年亞洲金融風暴的雛型。

過去半世紀來，美元經常被人看貶，例如，70年代末期法國財長就論斷美元會崩潰，歐洲要建立自己的貨幣體系。結果到了1980年伊朗掀起革命，油價大漲推升了通膨，這個時候雷根總統上任，他授權1979年上任的聯準會主席Paul Vocker全力應付通膨，Vocker在雷根上任後，聯邦利率從14%拉高到19到20%，1980年12月5日，美國把利率拉升至最高點，美國極度升息，美元也升至最高點，美元指數在1985年上漲至164.72，唱衰美元的人全部跌破眼鏡。

謝金河認為，這次美元重新登上110，又是一次金融殺戮，對象直指中國！有鑑於俄羅斯入侵烏克蘭的教訓，這次在台海問題上，拜登護台語氣十分堅定，這是為了防堵台海危機，也必須提防世界發生第三次世界大戰的可能性。而美國銀行、摩根大通和花旗等三大銀行都表態，若共軍犯台，美國大行將撤出中國。

他說，當經濟往下走，衰退成常態，過去30年奔馳的中國經濟開始面臨大債壓力，中國人行努力降息，釋放銀行流動性，但仍解決不了錢荒，接下來要面對的是房地產泡沫調整、供應鏈移動等問題。

謝金河示警，這一場新型亞洲金融風暴正醖釀中，台商如果弄不清未來世界大戰略的變化可能會面臨巨大損失，投資人對中國投資大的製造業及曝險金額大的金融機構要格外小心。