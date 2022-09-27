凱基證券今（27）日推出全台首創領先同業的「視訊電子簽章」新服務，整合視訊功能與電子簽章技術，透過與凱鈿行動科技的強強聯手，讓客戶享有更便利的數位金融服務，期望帶給投資人更安全便利及線上真人服務的溫度。

甫於8月上線的「台股視訊交易額度調整」，即為凱基證券首項應用視訊電子簽章技術的服務，客戶透過線上申請即可將最高交易額度提高至新台幣500萬元，輕鬆提升投資彈性。凱基證券視訊電子簽章服務將導入更多客戶服務流程，為無法臨櫃辦理的客戶，提供等同親簽親晤的服務。

中華開發金控總經理龐德明於記者會中致詞，表達對此數位創新的支持，龐德明表示：「數位躍升（Accelerate Digital）是中華開發金控集團ABCDE五大策略之一，中華開發金控其他子公司包括中國人壽、凱基銀行及中華開發資本也都在持續朝此方向邁進，希望用創新思維提供給客戶更優質的金融產品及解決方案，成為業內標竿，並且藉由我們的創業精神與創新能力，成為亞洲領先的金融企業。」

凱基證券服務流程導入視訊電子簽章技術，可為客戶帶來三大加值：首先，服務不受時間與地點限制；第二，視訊環境由客戶與營業端直接互連，無可攔截之中繼站，且證件不須翻拍、掃描，避免資料外流風險；第三，導入凱鈿行動科技「點點簽」技術，簽名同步帶入IP、時間戳與電子郵件信箱等完整稽核紀錄，配合簡訊OTP在內的多項驗證保護，確保簽名有效且不可竄改。

凱基證券董事長許道義指出：「凱基證券一向重視客戶體驗，除了透過創新數位服務帶給客戶便利，也重視客戶服務的溫度，因此運用科技結合真人服務，讓投資人提高對我們的信任，這也是金融服務最重要的核心。很榮幸能與凱鈿行動科技合作，推出創新視訊結合電子簽章服務模式，就算不臨櫃也能獲得凱基證券100％的服務品質，更讓我們在Fintech的浪潮上持續領先。」

凱鈿行動科技創辦人兼執行長蘇柏州則表示：「點點簽技術以行動辦公的核心精神協助企業邁向數位轉型，近年更延伸其應用場景至金融產業，協助國內金融業者整合線上線下、行內行外的服務範圍，打造最便利的數位金融服務。未來預計將與凱基證券有更多技術上的合作，協助打造『以客戶為中心』的數位證券商先驅。」。