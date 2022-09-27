新光三越台中店也斥資在B1打造直播室，周年慶期間預計舉辦35場直播活動。（馮惠宜攝）

全台最具指標的新光三越中港店周年慶活動10月6日登場，今年新光三越定位為點數元年，全面將過去買千送百、送實體購物券改為APP線上點數回饋，以類似信用卡集點回饋方式，兌換期限延長，可兌換商品也更多元；此外更重金打造直播室，透過線上線下整合24小時全力衝刺業績。

一向被喻為是百貨業年度最大檔的周年慶活動，業界超過20年買千送百回饋，在近年線上支付和疫情催化下，終於出現新促銷手法，單店業績居全國之冠的新光三越中港店27日公布今年新光百貨周年慶促銷重點，創新玩法、，全面虛實整合，升級為APP集點制。

採消費1元1點，而10點可等同1元，周年慶期間全館滿5千元送5千點，化妝品單筆消費滿2000送2000點，點數可等同現金消費，更可以扣點兌換精品廚具、家電等百大夢幻逸品，另扣100點還能抽價值186萬元的賓士GLA、價值35萬元長榮新航線來回雙人機票等好禮。

新光三越台中店長許宜敬指出，新光專屬APP：SKY PAY推出8年，全台有200萬會員，其中經常消費的台中店會員達30萬人，在此基礎下，透過推播、導購在線上購物在疫情期間年度營收呈2倍數成長，雖然營業收入佔比仍低，但消費者黏著度高，可成長空間大，並且不受營業時間、空間限制。

且新光三越台中店也斥資在B1打造直播室，周年慶期間各品牌將發動代言人直播，並請名人帶逛，預計舉辦35場直播活動，不但要聚人潮現場銷售，更透過網路直播吸收線上訂單，發揮1＋1大於2的效果。