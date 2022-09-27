金屬機殼大廠可成遭外界指涉公司實施庫藏股前有神秘大戶買股、施時期間大股東出清持股等情事，該公司董座洪水樹以親筆聲明澄清，從第一次可成實施庫藏股以來，可成大股東從未出脫股票！也從未將實施庫藏股計畫洩露給任何第三人供其買股套利，請檢調與主管機關詳查，以正視聽。

洪水樹指出，大股東合法合規且據實申報之特定人持股轉讓，大股東持股並未有任何減少！2020年3月新冠肺炎肆虐全球，可成首次跌破淨值，接下來因著處分泰州廠營收大減，股價屢探新低，甚至只剩淨值的七成。大股東合理的作法，應是買股長期投資，也兼表態支持公司，怎麼可能在不合理的低價區反而大賣股票？

洪水樹表示，可成自2015年以來，年年配息超過每股10元，卻被指稱可成不配息給股東。可成向來孜孜矻矻、用心經營，並將一本初衷、腳踏實地、開創新局。深知轉型絕非易事，未來挑戰仍多。幸而可成經營部署已見初效，應對「高利率低成長」的景氣低潮，處於相對有利位置。