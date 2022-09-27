瑩碩生技（6677）董事長王建治宣布，為加速旗下奈米晶針劑平台（NanoCIP）進入商化，與霖揚生技簽署委託開發暨製造（CDMO）合約，雙方將共同建置高門檻的奈米針劑生產線；初期將以一項治療思覺失調的精神科藥物做為開端。

據IQVIA資料，該原廠專利藥2021年全球銷售額約44.34億美元，2018~2021年CAGR為5.1%，瑩碩將在NanoCIP平台基礎上做開發設計，借重霖揚於高門檻針劑產線建置的優勢經驗，可望縮短此藥物的開發時程，加速產品的上市。

瑩碩總經理顏麟權表示，霖揚是亞洲少數能進行針劑商業化量產的CDMO公司。由於臨床應用上，長效針劑也適用於老年或癌症止痛等需長期有效、服藥順從性不佳或口服藥吸收較差的醫療領域，雙方將持續洽談其他品項的合作開發，並進一步攜手拓展海外市場。

王建治指出，長效針劑產品近年逐受到重視，但技術門檻高，研發耗時且設備投資龐大，全球僅有少數上市藥品，皆屬精神科用藥且為原廠專利藥，尚無任何學名藥上市。這次合作初期鎖定一精神科藥物，由瑩碩進行開發設計，霖揚支援生產臨床與商業量產藥物，盼能催生出國內首個新一代長效針劑藥品。

瑩碩已完成開發的NanoCIP平台，利用奈米技術降低藥品的粒徑至微米/奈米，可根據需求設計不同的釋放時間，提供針劑長效釋藥，以維持藥物在血液中濃度，並增加生體可利用率。此技術平台開發出的藥物，不僅能增加病患用藥的順從性、副作用低，且具製程可放大性，能提供具有成本競爭力的產品。

思覺失調症是一種思考、情緒、知覺障礙的腦部疾病。近年為避免該疾病易引發的國內社會事件，政府除推動長效針劑以非總額支付方式試辦外，針對國內14萬名思覺失調症患者更編列高達新台幣27.64億元的獨立預算，將長效針劑列為優先治療選項，足可見此產品的特殊性與重要性。