新台幣兌美元前八月貶值逾9.9％，壽險業海外投資若完全未避險，兌換利益將高達新台幣1兆1,595億元，創歷史同期新高，但因壽險公司多用傳統換匯（CS）與無本金遠期外匯（NDF）避險，扣除衍生性商品評價損失後，仍是有高達2,804億元外匯利益，成為前八月支撐壽險獲利一大支柱。

同時間，壽險業因有匯兌利益，大幅提存外匯價格變動準備金，到8月底餘額已達2,048億元，創史上新高數字，今年一共增提1,611億元。

壽險業前八月累計稅前獲利已達2,643億元，創歷年次高，但比去年同期衰退21.9％，主要是今年股票回檔、債券殖利率反彈，可實現資本利得減少，據保險局統計，前8月壽險投資淨收益為新台幣8,594億元，比去年同期少616億元，其中已包括匯兌貢獻淨利益447億元，等於資本利得少逾千億元。

且因債券評價利益大幅減少，甚至轉為評價損失，壽險8月底淨值降為1兆3,670億元，仍比6月底的1兆2,555億元高，但今年前八月淨值累計比去年底少1兆3,552億元。