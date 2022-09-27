許多情侶都會趁著躺床時分享生活大小事。一位女網友分享，她和男友躺在床上聊天時，莫名其妙聊到經典電影《功夫》的蛤蟆功，導致她一看到男友的臉就想笑，過了一陣子男友壓過來想要親親，沒想到這時她又想到蛤蟆功、當場噴笑，許多人看了也紛紛笑說有畫面。

原PO在Dcard發文表示，當時她和男友聊到火雲邪神的蛤蟆功，兩人都笑得非常厲害，「結果導致一時半刻看到他的臉就想笑，完全憋不住」；冷靜一陣子後，男友緩緩趨身壓過來想要親親，「我腦袋浮現火雲邪神的臉跟男友蛤蟆功的姿勢」，結果就這樣直接噴了男友整臉的口水。

事後雖然原PO想緩和情緒決定喝口水，男友卻又在她喝水時打了一個響亮的嗝，「還跟蛤蟆聲一樣」，讓她再度噴出口中的水、瘋狂大笑，「所以我說，要浪漫就不要先講笑話嘛」。

對此，許多人紛紛回應，「好有畫面哈哈哈哈哈」、「太有畫面感了！這個床咚後的噴水跟我想像的不一樣，我去面壁」、「之前跟男友一起洗澡，我突然叫他學米老鼠說話，結果太好笑，我跟他一直狂笑，他就硬不起來了」、「求妳男友的心理陰影面積」。