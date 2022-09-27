元宇宙商務時代逼近。外貿協會今(27)日宣布，旗下台灣經貿網電子商務平台正式啟動「元宇宙未來館」，為國內外買主與台灣企業打造首個元宇宙概念電商示範。藉由配戴沉浸式穿戴裝備登入館內，即可3D體驗觀看產品，廠商更可與買主的數位分身洽談商務。未來館初期提供16件MIT產品展示，以後逐步擴大範圍，預期5到10年後，元宇宙可全面運用在商展上，「商機非常非常大」。

元宇宙是由物聯網、AI、數位分身、360度環物攝影技術及立體顯影等，多重科技整合而成的網路空間，只需配戴沉浸式裝備如AR（擴增實境）眼鏡或VR（虛擬實境）頭盔，就可將現實與虛擬世界串聯。

今日發表記者會由外貿協會董事長黃志芳、Meta台灣公共政策總監陳奕儒共同揭幕。黃化身未來館的領航員，親自戴上Meta最先進的All-In-One VR 頭戴式裝置「Meta Quest 2」，進入虛擬展館展現台灣優質產品。

陳奕儒表示，Meta透過XR、AR等3D產品提供一個沉浸式體驗，相信未來5到10年元宇宙中全面運用在商展上。

未來館內，初期展示16家MIT企業商品，如創異物聯的AI人臉辨識、PTZ 自動追蹤視訊攝影機、承昊生技T1 Plus無線手持抗菌機、彬騰企業智慧節能調光窗簾，以及東元電機高效能冷卻水塔直驅系統等。

黃志芳強調，有別於過去的Web 2.0時代，只能在電腦上觀看商品，3.0帶來沉浸式的3D體驗，我們可以用手拿起商品，做360度翻轉，用手放大縮小，觀看其規格。

這次未來館引進Meta首創的「手勢辨識系統」，可揮手即仔細觀看產品。黃志芳說，這不僅僅是帶動半導體晶片、穿戴裝置等硬體銷售，也會促進軟體開發行銷。「未來商機非常非常大！」

他說明，這次上架部分商品只是一部曲，未來元宇宙未來館還要發展二部曲、三部曲，讓更多台灣優秀產品都進到館內。