張姓男子常在家門口抽菸，但菸味會飄進曹姓女子、陳姓男子家中，曹女及陳男不滿提告。法院根據曹女、陳男出示錄影畫面，發現張男抽菸侵害鄰居居住安寧之人格利益，判張男各賠償曹女6萬元、陳男5萬元。

曹女跟陳男控訴，3人是桃園市平鎮區1處集合式住宅社區鄰居，各戶之間相互比鄰，棟距僅有3米，張男從2020年7月至2021年5月期間，頻繁在家門口及社區共用走道上抽菸，因為社區住宅棟距近，菸味在兩排高建築中不易消散，張男每次抽菸後，菸味都會飄進屋內。向管委會反映後，張男都置之不理，他製造二手菸行為超過1年，超過一般人能忍受的極限，嚴重侵害曹女、陳男的身心健康及居住安寧權。要求張男不得將菸味飄到自家中，也要賠償50萬元。

張男則說，一般住家、騎樓或陽台吸菸不屬於菸害防制法規定之禁菸範圍，他在家門口、社區中庭抽菸並沒有讓鄰居造成損害，就算有，也應該是管委會或者執法單位告知，但從未有人向被告勸導。且2021年5月後已沒有在門口抽菸，要求駁回告訴。

法院審理後，發現有多個張男在家門口抽菸的影片。法官認為，抽菸後煙器的確可能飄進曹女、陳男家中，不過2021年5月後已經沒有如此行為，因此沒必要禁止。

另曹女、陳男為避免聞到菸味，長期無法開窗，導致空氣沈悶、無法對流，張男侵害曹女、陳男居住安寧之人格利益，且情節確屬重大。不過因窗戶長期關閉，僅有蒐證時開啟，蒐證完就關閉，無從證明身體健康受有損害。法官審酌曹女退休護理師、經常在家，陳男在電子業工作，月收入30萬元，會外出上班，各賠償6萬元、5萬元。

律師陳全正表示，菸害防制法規範公共場所不能吸菸，但社區或封閉的私人住所、使用空間等不受限制。不過，社區共用空間仍可以透過社區規約禁止住戶吸菸。至於，住戶吸菸如影響他人權益，可以透過民法要求停止行為、撫慰金。

陳全正也說這類糾紛鬧上法院的案件非常多，但不一定都會成立，主要原因還是在於舉證，建議是要有明確證據，例如拍到該人在該地抽煙的照片、及向管委會檢舉、管委會訪查住戶等資料，基本上法院會偏向採認。採認後撫慰金判斷就是依照侵害情節、原被告的身分地位及收入綜合判斷。

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