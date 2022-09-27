蝦皮購物近期營運面臨挑戰，近期在中國市場大裁員，台灣也逃不過。外傳蝦皮在台灣將裁員，被裁單位包括招商單位、營運部、美食外送、蝦皮團購等。蝦皮稍早給出官方回應指出，事實上，整體裁員規模很小，主要是為將資源集中在核心的電商事業，且為提升營運效率及自主性，今(27）日就台灣辦公室中部分員工進行組織編制調整。針對相關同仁，蝦皮購物將整合公司資源提供幫助和支持。

蝦皮指出，這次進行組織調整，是與員工談條件合意離職，也給予員工金錢補償。而針對媒體指出「本周不排除可能還會有員工離職」，蝦皮則澄清目前沒有這樣的事情。

蝦皮近年來在全球積極擴張，不過今年來營運似乎不如預期順利，先前外媒指出蝦皮關閉南美洲業務，包括智利、哥倫比亞、墨西哥等地，且退出阿根廷市場。在亞洲，蝦皮則是在中國大陸、印尼陸續裁員。蝦皮母公司冬海集團（Sea）執行長李小冬先前發給員工的內部信也透露，公司高層將主動放棄薪水，以面對升息、通膨以及市場波動。內部信也提到，未來12個月～18個月的首要目標是要讓公司現金流轉正。