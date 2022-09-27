近年建商推案熱烈，住宅建照核發及開工量維持高檔，超額供給壓力日漸沉重，永慶房產集團業務總經理葉凌棋27日表示，預估在2023～2025年預售屋預計完工戶數將逾13萬戶，屆時恐將出現大量賣壓湧現，未來預售市場面臨挑戰。

葉凌棋表示，今年前七月全台建照核發量較去年同期微減1％，但仍維持高檔水位，而新屋開工則年增22％，顯示在前兩年因疫情衝擊而工料雙缺的現象，讓興建期程遞延至今年，全台房市將進入大量興建潮，預期未來二至三年恐有大量成屋完工釋出，房市恐現超額供給。

葉凌棋表示，以預售屋新建案完工時間預估，今年全台預售屋預計完工戶數約2.7萬戶，明年則暴增至5.1萬戶左右，2024年約4.4萬戶，2025年雖完工戶數續降，但也有近3.9萬戶之多。

以七大都會區觀察，新北、台中新屋完工高峰期均落在2023～2025年間，未來三年估有2.9萬戶與2.6萬戶的預售新屋完工，而桃園、台南與高雄則有逾1萬戶新屋供給。

葉凌棋表示，須特別留意，近期預售市場交易熱度已明顯降溫，未來預售市場將面臨更大挑戰，在大量完工交屋潮出現時，新屋與中古屋是否產生價格競爭現象，值得觀察。