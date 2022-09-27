GMT集團（Gold Mining Tech Incorporation）台灣區蔡姓負責人2017年夥同黃姓女子，對外聲稱有發行固定利率增值的「GOCOIN」虛擬貨幣（G幣），提供月息81％，配合西非黃金採礦方案，獲取高額投資報酬，並透過招待旅遊、高額推薦獎金等制度，吸引30餘人投資，吸金2600多萬，直至投資人拿不回本金才察覺有異。新北地檢署今依銀行法起訴蔡男、黃女。

檢警調查，蔡姓男子宣稱GMT集團是新加坡合法公司，主要業務是非洲幾內亞黃金礦石開採，並發行G幣，提供投資交易；黃女原是GNT集團前身公司的投資人，2017年透過友人與蔡男認識，因為長期投資，也與蔡男認識，從投資人身份轉為台灣區重要成員，配合蔡男做投資招募、收取投資款等運作。

蔡男、黃女為了壯大集團發展，2017年起邀請投資人參加未在台北、新北、宜蘭各地的分享會，向投資人聲稱，會員資格依據投資金額分級，最高投資3萬美元可成為鈦金會員，用3.2美元可兌換等值G幣，並保證G幣數值每日固定以2％增值（複利換算月息81％），投資金額70％將用於投資G幣，其餘30％集團會用來投資「黃金採礦方案」，該方案每月可領取投資金額10％利息，並按會員等級決定利息領取期間。

另外，集團還給予介紹獎金、對碰獎金等制度，吸引投資人引薦親友擔任下線，擴大吸金規模，並將金額匯入蔡男、黃女等人帳戶。

由於會員要提領本金、利息需要辦銀聯卡兌領，投資人後續想透過黃女申辦卡片未果，集團網站也無預警關閉，蔡男、黃女更屢次藉辭推託，因此察覺有異，提出告訴，全案才遭揭發。兩人到案後也坦承犯行，檢方後續認蔡男、黃女所為均違反銀行法，予以起訴。