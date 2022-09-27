討厭民進黨！資深媒體人周玉蔻為攻擊國民黨台北市長候選人蔣萬安，前中姐張淑娟無端捲入，引發眾怒。國民黨發言人白喬茵今(27日)在臉書發文痛批，以往選舉都說選人不選黨，但她認為今年選舉必須選黨不選人，否則只會眼睜睜看著政府荒腔走板及打手媒體人惡劣失控而選擇沉默，被犧牲的還是人民。她強調以前的民進黨「製造覺醒」，現在的民進黨「需要反省」，直言只要不是投給民進黨籍的候選人，想投給誰都行。

「有時候你會覺得，這個候選人沒這麼討厭啊。」白喬茵強調，但是只要他掛上民進黨籍，並眼睜睜看著這陣子政府的荒腔走板以及打手媒體人的惡劣失控而選擇沉默，就代表此人沒有道德勇氣；未來你投了他，他也不過是一個遇到黨意就轉彎的軟弱民代或首都市長，當黨高層的利益與人民的生命財產相牴觸，不要懷疑，被犧牲的就是人民。

白喬茵指出，昨天看到張小姐撐著瘦弱的身體在北檢控訴周玉蔻的惡行，相信社會大眾除了不捨，更多的是憤怒。憤怒特定人士掌握媒體公器想殺誰就殺誰、憤怒主流媒體資源被壟斷在執政黨手裡、憤怒NCC毫無作為又爛又廢、憤怒這些屢次製造傷害又屢次倉皇道歉的老鼠嘴臉。

「周玉蔻到底是誰放任、誰造成的？」白喬茵質疑，不就是給周源源不絕標案的民進黨政府？不就是爭先恐後巴結周的民進黨政客？不就是被周玉蔻愛得死去活來又曖昧不拒絕的民進黨參選人？不就是不敢指責周玉蔻一句的民進黨側翼軍團？

白喬茵痛批，沒想到除了周玉蔻，今天更血腥暴力的事件是「總統的旨意」施壓NCC放行鏡電視審查的錄音檔曝光，TVBS是否會被趕出55台也備受關注。其實，不管是周玉蔻、鏡電視關說，都只是一個現象，打造這個惡劣媒體環境的民進黨政府才是問題的主結構。結構不拆，正義不在。要終結亂象，請先下架民進黨，1126地方選舉，拒投民進黨！以前的民進黨製造覺醒，現在的民進黨需要反省。