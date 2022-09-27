台灣便利商店競爭激烈，時常在一條街上就有好幾家店打對台，為了搶攻外食族群，各種美食一應俱全，更推出「即期品打折」的優惠。日前就有網友觀察，超商的飯糰即便打折，還是難獲得民眾青睞，貼文曝光後引發熱議，多數人認為，主要還是價格考量，但也有人說，飯糰的角色就像是「犧牲打」。

原PO在《PTT八卦板》以「為什麼超商飯糰打折，還是剩一堆？」為題發問，表示每次打開超商的APP，想查看店裡還剩下哪些食物能採買，多半只有麵包和飯糰，有時過了晚上九點還有一堆飯糰滯銷，讓他不禁好奇，究竟是飯糰賣太貴，還是放到打折時間的飯糰口感不佳？

對此，網友紛紛留言，「即期飯糰真的難吃」、「冷飯久放會太乾」、「煮飯那麼快，幹嘛去便利商店買飯加肉鬆」、「因為很難吃，寧願吃三明治」、「感覺擺很多天」、「飯糰就是碳水啊，什麼營養都沒有」。

而多數網友認為，不買飯糰主要是考量價格，「打折後還要30元，我還是買便當比較新鮮」、「太貴了，吃不飽呀」、「幹嘛不多花10塊買料更多的握便當」、「難吃又小，打折也不買」、「22元現在都漲到35惹，鬼才吃」、「吃魯肉飯CP值還比較高」，而也有人推測，在超商的經營策略裡面，飯糰只是「犧牲打」的角色：「故意賣很貴，讓你捏一下買便當」。