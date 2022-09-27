台東縣太麻里鄉新興村27日傍晚發生貨車衝下山坡的死亡車禍。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣太麻里鄉新興村27日傍晚發生貨車衝下山坡的死亡車禍。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣太麻里鄉新興村27日傍晚發生貨車衝下山坡的死亡車禍，53歲潘姓男子駕駛小貨車在山上採收南瓜後準備返家，不明原因失控墜落山谷，潘姓駕駛被拋出車外，傷重不治，詳細事故原因警方仍在調查中。

據了解，潘男開車下山時，同行女友人表示聞到燒焦味，請潘男停車檢查，而女友人下車後，潘男欲再測試，因此貨車在沒有煞車的情形下，一路往下衝了400公尺，撞斷民宅旁的大樹，並波及3輛機車，而在民宅門口聊天的1位民眾被散落的南瓜擊中，目前送醫治療中。

車內頻聞燒焦味 男開貨車下山失控墜谷「拋飛車外」慘死